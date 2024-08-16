KÜLTÜR KİTAPLARININ EN BÜYÜK YAYINCISI ZEYTİNBURNU BELEDİYESİNDEN BİR ESER DAHA

ZKS Kültür Sanat Yıllığı, kültür alanını meydana getiren etkinlikler üzerinden ülkemizdeki kültür seferberliğini gözler önüne seriyor. 100'üncü yılında Cumhuriyet, kültürel hafıza, kültür siyaseti, kültür savaşları, Filistin direnişi, entelektüellerin konumu, çocuklar için edebiyat, 90 sonrası Türk sineması, ahşap camiler, sanat dergiciliğinde yeni yönelimler, sanat tarihi yazımındaki dönüşüm, türküler, okul kütüphaneleri, dijital yayıncılık, kültürel diplomasi, konserler, Yeşilçam, kısa film, nehir söyleşiler, Türkiye yüzyılı, çocuk dergileri, dizilerdeki sorunlu mütedeyyin temsili, edebiyat dergileri, belgeseller, tiyatronun yükselişi, yarışmalar, ödüller, büyük sermaye yayıncılığı, Türk basınının dönüşümü, İstanbul Publishing Fellowship, Filistin sineması, mimari restorasyon, Siyonist mitler, buruk ramazanlar, afişe yansıyan sol, festivaller, yayınevleri, yazım kuralları tartışması, bayram gazetesi, biyografi, Anadolu rock, sanat sergileri, tarih yazımı, okuma kültürü, mimarlık, kültüre erişim, fuarlar, Anadolu Ajansı, TRT ve kamu yayıncılığı, Babıali, kültür politikaları, maarif, Türk musikisi, hüsnühat, ney, minyatür, kitap dergileri, bilim tarihi, şiire, düşünceye, musikiye, tarihe, romana, hikayeye, sosyolojiye, bilime, yayıncılığa, çağdaş sanata, sinemaya ve eğitime adanmış hayatlar yıllık içerisinde yer alıyor.



YILLIK, BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLERİN YAZILARIYLA OLUŞTURULDU

Kültür sanat hayatımızı kayıt altına almak amacıyla Aykut Ertuğrul ile Asım Öz'ün hazırladığı ZKS Kültür Sanat Yıllığı'na Abdulhamit Güler, Ahmet Yasin, Ali Sali, Asiye Sezgin, Bayram Bilge Tokel, Cemil Aydın, Cengiz Çetinkaya, Derda Küçükalp, Duygu Karslı, Ebubekir Dirican, Ebru Çetinkaya, Engin Elman, Faruk Karaarslan, Fatma Kantarcı, Hanne Meryem, İdris Nebi Uysal, İrem Yaşar, İsmail Sert, Kamil Büyüker, Kamil Ergenç, Kenan Çağan, M. Sedat Sert, Mehmet Çağan Azizoğlu, Mehmet Erte, Mehmet Furkan İlbeyli, Mehmet Furkan Ören, Mehmet Garip Tanyıldızı, Mehmet Köse, Mehmet Kurtoğlu, Mehmet Zahid Başak, Merve Özgez, Meryem Gayberi, Meryem İlayda Atlas, Mesut Aytekin, Mete Kaan Kaynar, Muhammet Ali Ayhan, Murat Pay, Mustafa Altunoğlu, Mustafa Aplay, Mustafa Gülali, Mustafa Halil Aydın, Mustafa Mete, N. Beyza Koru, Osman Alper, Rabia Bulut, Ramazan Çokçevik, Semiha Kavak, Serkan Üstüner, Sümeyra İnanç, Sümeyye Dağlıoğlu, Uğurcan Kaçmaz, Yeşim Bayraklı, Yusuf Özkır, Zafer Tekin ve Zahide Nihan Doğan perspektif, yorum, portre ve haber yazılarıyla katkıda bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)