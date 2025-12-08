İçişleri Bakanı Yardımcısı Bülent Turan, Ensar Vakfı'nın düzenlediği 12. Büyük Türkiye Buluşması’nda önemli mesajlar verdi. Toplantıya katılanların yoğun ilgisiyle karşılanan Turan, konuşmasında vakfın hayata geçirdiği projelere ve Türk milletinin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner



"İyi İnsanların İyi Nesiller Yetiştirmek İçin Bir Araya Geldiği Bu Güzel Çatı Altında Olmaktan Onur Duyuyorum"



Toplantının açılışında konuşan Bülent Turan, "Hepimizin Feyzullah ağabeyi, hepimizin Kerim ağabeyi" diyerek Ensar Vakfı ailesinin büyüklerini, gönüllülerini ve katılımcıları selamladı. Katılımcıların gönülden gelen desteğine teşekkür eden Turan, Ensar Vakfı'nın önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayarak, "İyi insanların iyi nesiller yetiştirmek için bir araya geldiği bu güzel çatının altında olmaktan onur duyuyorum" dedi.



Sivil Toplumun Gücü ve Bakanlığın Destekleri



Turan, İçişleri Bakanlığı’nın sadece kolluk hizmetleriyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda sivil toplumla güçlü bir bağ kurarak ülkenin sosyal yapısına önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Bakanlık olarak sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için 115 bin dernekle iş birliği yaptıklarını söyleyen Turan, "Önemli örnek projelere destek olmak bizim için bir görevdir" ifadelerini kullandı.



“Küresel Zihniyetin Eserlerine Karşı Hep Birlikte Durmalıyız”



Turan, Ensar Vakfı’nın dünya genelindeki hayır işlerinin yanı sıra, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu küresel tehditlere de dikkat çekti. Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehditlerin, özellikle terör ve FETÖ gibi yapılarla ilgili olduğunu belirten Turan, "Bu milletin ensar olmak için büyük bir güce, şuurla birlik olmaya ihtiyacı var" dedi. Ayrıca, "Bu millet göçebe bir toplum olarak geldi ama 1000 yıldır Ensar'dır ve inşallah sonsuza kadar da Ensar olarak kalacaktır" diyerek, milli değerlerin korunması gerektiğinin altını çizdi.



Güçlü Bir Gelecek İçin Birlik ve Dayanışma Mesajı



Turan, Ensar Vakfı gönüllülerine seslenerek, "Bizim kaybedecek paramız, kaybedecek zamanımız, kaybedecek insanımız yok" şeklinde konuştu. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan nesillerin bir araya gelerek daha güçlü, verimli ve yenilikçi projelere imza atmak için çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.



Yeni Bir Çağ: Ensar Olmak



Son olarak, Turan konuşmasında Türkiye’nin geleceği ile ilgili iki seçenek sundu: "Ya Ensar oluruz, ya da Muhacir." Türk milletinin tarih boyunca büyük bir "Ensar" ruhu taşıdığını ve taşıyacağına olan inancını vurgulayan Turan, bu milli bilincin önemine değindi.



Başarılar ve Yeni Hedefler İçin Umutlu Bir Kapanış



Bülent Turan, 12. Büyük Türkiye Buluşması'nın başarılı ve hayırlı olmasını temenni ederek sözlerini tamamladı. "Bize düşen tarafıyla yanınızdayız. Hep birlikte, daha güçlü bir toplum, daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız" diyerek katılımcılara seslendi. Toplantının sonunda, Ensar Vakfı'nın projelerine ve Türk milletinin geleceğine dair umutlu bir mesaj verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)