İBB’DEN 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ’NDE ANLAMLI BULUŞMA



Belediyemiz şehit aileleri ve gazilerimizle bizzat ve özel olarak ilgilenen birimler ve hizmetler geliştirdi, projeler yapmaya başladı. Bugüne kadar yaklaşık 16 bin hane ziyareti gerçekleştirdik; 24 bine yakın şehit yakınımıza, gazimize ve gazi yakınımıza doğrudan ulaştık. 286 etkinlik ve organizasyonumuzda ise yaklaşık 129 bin kişiyi ağırladık” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner - Fatih - İstanbul

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

Şehit yakınları ve gaziler, İBB’nin Gaziler Günü dolayısıyla dün Fatih’te bir otelde düzenlediği yemek programında buluştu. Programa İBB Başkanvekili Nuri Aslan, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.



Kürsüde konuşma yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Sizlere bir buçuk yılı aşkındır hukuksuzca Silivri’de tutulan ama kalbi hep bizimle olan Ekrem Başkanımızın selamlarını iletiyorum” diyerek sözlerine başladı.



Şehit yakınları ve gazilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan, “Sınırların sürekli değiştiği, savaşların ve çatışmaların eksik olmadığı Ortadoğu coğrafyasında bugün dimdik ayaktaysak aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesindedir. Sizler, bizlerin baş tacısınız. Şehitlerimizin aileleri, bizim ailelerimizdir. Gazilerimizin her biri, bizim öz be öz kardeşimizdir. Sizlere hizmet etmek de bizim en önemli vazifemizdir” dedi.



NURİ ASLAN: “ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARIMIZIN HER ALANDA YANINDA OLDUK”



“Zaten bu nedenle, Ekrem Başkanımız göreve geldikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir Şehit Yakınları ve Gaziler Müdürlüğü kurdu” diyen Aslan şunları söyledi:

“Belediyemiz şehit aileleri ve gazilerimizle bizzat ve özel olarak ilgilenen birimler ve hizmetler geliştirdi, projeler yapmaya başladı. Bugüne kadar yaklaşık 16 bin hane ziyareti gerçekleştirdik; 24 bine yakın şehit yakınımıza, gazimize ve gazi yakınımıza doğrudan ulaştık. 286 etkinlik ve organizasyonumuzda ise yaklaşık 129 bin kişiyi ağırladık. Şehit ve gazi çocuklarımızın eğitiminden ailelerimizin sosyal ihtiyaçlarına, psikolojik destekten konaklamaya kadar her alanda yanınızda olduk.”

“DAYANIŞMAYI AYYILDIZ KART İLE DAHA DA BÜYÜTÜYORUZ”

“Sadece İstanbullularla da sınırlı kalmadık. Bugün, Kartal Uğur Mumcu Konuk Evi’miz İstanbul dışından gelen şehit ailelerimize ve gazilerimize hizmet vermeye devam ediyor. Şimdi bu dayanışmayı Ayyıldız Kart ile daha da büyütüyoruz. 6 bin 49 şehit yakını ve gazi ailemize toplam 30 milyon 245 bin liralık destek sağlıyoruz. Çünkü bizim anlayışımız çok açık: Şehit yakınımızın, gazimizin ihtiyaç duyduğu her anda İBB hep yanında. Elbette daha fazlasını yapacağız, daha güzelini yapacağız ve ne yaparsak yapalım hakkınızı ödeyemeyeceğimizi aklımızdan çıkarmayacağız.”



“DÜNYADA SADECE BİZİM ÜLKEMİZİN KURUCUSU BİR GAZİ”



“Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatlarıyız. Evet, kurucusu komutan olan, asker olan çok sayıda ülke var. Ama dünyada sadece bizim ülkemizin kurucusu bir gazi. Hepimiz vatanı uğruna cepheden cepheye koşmuş, Büyük Çanakkale direnişini bizzat yerinde yönetmiş, Kuva-yı Milliye’yi kurarak milli uyanışı başlatmış, çok sayıda vatan evladını kollarında şehit vermiş, bir büyük kahramanın nesilleriyiz. 19 Eylül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanının verildiği gündür. Bu nedenle bugün, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele eden bütün kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor; aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum.”



GAZİLERDEN İBB’YE TEŞEKKÜR



Türkiye Muharip Gaziler Derneği 8. Bölge İstanbul Avcılar Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Nurettin Ağaoğlu da “Böyle önemli gece bizleri bir araya getiren, bizler için her türlü fedakârlığa katlanan İBB Başkanvekilimize ve İBB birimlerine bu yemekte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik ise “Kahraman gazilerimize verilen bu anlamlı günde bizleri bir arada toplayan, kurumsal değerlerimizi yine bir arada birbirimize karşı aynı masada kenetleyen İBB Başkanvekilimiz Sayın Nuri Aslan başkanımıza ve İBB çalışanlarına canıgönülden teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz.” dedi.

Çelik, “Gazilerinizin temel beklentilerini karşılayacak birçok yasal düzenlemeleri yüce Meclis’ten beklerken bunun aynı zamanda yerelde nasıl yapılacağını konuşup düşünürken İBB’nin himayelerinde İstanbul genelinde oturan şehit yakınları ve gazilere yapılan hizmetleri Meclis kararıyla ve kurulan müdürlük üzerinden İstanbul genelinde tamamına sağlanmasına şahitlik yaptık ve yapıyoruz. Bu bizler için çok değerli” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)