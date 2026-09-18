Amatör ve profesyonel fotoğrafçıları bir araya getiren 16. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması’na katılmak isteyenler için son başvuru tarihi yaklaşıyor. Fotoğraf sanatına ilgi duyan herkesin katılımına açık olan yarışmaya başvurular, 21 Kasım 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

İKİ KATEGORİDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 80 BİN TL

Serbest Kategori ve Drone Kategorisi olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, her iki kategorinin birincilerine 80 bin TL, ikincilerine 60 bin TL, üçüncülerine ise 40 bin TL ödül verilecek. Mansiyona layık görülen eserler 20 bin TL, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar ise 10 bin TL ile ödüllendirilecek.

Jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenecek Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü’nün sahibi de 30 bin TL kazanacak.

SON BAŞVURU 21 KASIM

Yarışmaya katılmak isteyen fotoğrafçılar, başvuru şartları ve detaylı bilgiye Zeytinburnu Belediyesi⁠ ve Türkiye Fotoğraf Vakfı⁠ internet sitelerinden ulaşabilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)