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Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu Kent Konseyi ve ZEYHEM iş birliğiyle düzenlenen Zeytinburnu El Emeği Günleri, el emeğiyle üretilen ürünleri vatandaşlarla buluşturacak.
“Yerinizi Alın, Emeğiniz Değerlensin” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, hazırladıkları ürünleri sergileme ve satışa sunma imkânı bulacak. Organizasyon, üretimin ekonomik değere dönüşmesine ve aile bütçelerine katkı sağlanmasına destek olacak.
Etkinlikte yer almak isteyenler, 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında zeytinburnu.bel.tr adresi üzerinden başvurabilecek. El Emeği Günleri ise 24-27 Eylül 2026 tarihlerinde 15 Temmuz Meydanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.