ZEYTİNBURNU KAYMAKAMI DR. ADEM USLU DÜNYA TÜRKMEN BİRLK VAKFI BAŞKANI VE YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

Merkezi Zeytinburnu ilçesinde olan Dünya Türkmen Birlik Vakfı Başkanı İş İnsanı Beşir Atabey ve yönetimi en çok Türkmen’in İstanbul da yaşadığı ilçe olan Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Ulsu’ yu makamında ziyaret ederek Zeytinburnu, İstanbul ülke ve Türk dünyası hakkında güzel konulara temas edildiği samimi ve içten bir sohbet geçekleştirdiler.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Vakıf Başkan Beşir Atabey şunları söyledi ”Kaymakamımız Sayın Dr. Adem Uslu’nun samimi ve içten karşılamasından dolayı kendisine vakıf heyetim adına teşekkür ederim. Bilgi birikimi ile güzel bilgiler sundu.

Kendisinden çok istifade ettik. İnşallah hep beraber ilçemiz ve ülkemiz için güzel işler yapacağız” şeklinde konutu

Zeytinburnu Kaymakamlığı Ziyaret İle İlgili Şunları Paylaştı

Merkezi İlçemizde bulunan Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı Başkanı Sn. Beşir Atabay, Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Sn. Abdulkerim Turdi (Harabati)ve Vakıf Mütevelli Heyeti Üyeleri, Kaymakamımız Dr. Adem Uslu'ya ziyarette bulundu.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY’A ZİYARET

Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı başkanı Beşir Atabey bey ve vakıf yöneticileri Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arısoy’u makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Belediye bakanımız seçildiği günden bu yana ilçe halkımızın hayatını kolaylaştırıcı projelere imza atıyor.

Nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arısoy’a kendim ve vakıf mütevelli heyetim adına teşekkür ederim.

İnşallah Zeytinburnu’muz, Türkmen toplumu ve Türk dünyası adına hep beraber hayırlı, güzel ve kalıcı çalışmalarda birlikte buluşmak adına misafirperverliği için sayın başkanımıza teşekkür ederim” şekline konuştu.

ÖMER ARISOY SOSYAL MEDYA HESABINDA ŞUNU PAYLAŞTI

Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı Başkanı Beşir Atabey ve yönetici arkadaşlarına, İlçe Yönetim Kurulu üyemiz Kadir İslam’a, Meclis üyemiz Abdulkerim Turdi’ ye ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum.

Kıymetli hemşehrilerim ziyaretleriyle sevindirdiler bizi, var olsunlar.

AK PARTİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI MUSTAFA YALÇINKAYA’YA ZİYARET

Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı yeni başkanı ve yönetimi AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı mal müşavir Mustafa Yalçınkaya’yı makamında ziyaret ederek Zeytinburnu hakkında fikir alış verişinde bulundular.

Ak Parti Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi iş insanı Abdulkerim Turdi (Harabati ) ‘de şunları söyledi "

”Yeni Vakıf başkanımızın Sayın Beşir Atabey’in ve yeni yönetiminin ilçe mülki idare amirleri ve siyasi parti ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek Dünya Türkmenleri Birlik Vakfımızın faaliyetleri hakkında bilgi vermelerini çok manalı ve faydalı buluyorum.

Sultan 2.Abdulhamid der ki insan bilmediği şeylerin düşmanıdır. Vakıf başkanımıZ sayın Atabey ilçemize bir çivi çakan herkes ile samimi ve içten bir istişare yaparak Türkmenlerin ve Türk Dünyasının Zeytinburnu’na kattığı ve katacağı değerleri herkese anlatacaktır inşallah”

Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi iş insanı Abdulkerim Turdi (Harabati) sözlerini şu şekilde tamamladı "Zeytinburnu Belediye başkanımız Sayın Ömer Arısoy'un tavsiye ve yönlendirmesiyle Dünya Türkmenleri Birlik vakfı "önceliğimiz Zeytinburnu'muza hizmet" anlayışıyla son iki yıldır mahalle muhtarlarımızın yaptığı sünnet şölenine büyük bir oranda sponsorluk alarak ve aynı zamanda Zeytinburnu Sevgi evi Yetimhanesi ve Semiha Şakir huzurevinin sakinlerini geleneksel hale getirdikleri Ramazan'ın üçüncü günü iftarında bayramlık hediyeleri ile beraber yanlarında olduk".

Vakıf yönetim kurulu üyesi iş insanı aynı zamanda Ak Parti Zeytinburnu İlçe yönetim kurulu üyesi Kadir İslam'da yaptıkları ziyaretlerde kendilerini samimi ve içten bir şekilde karşılaytan Kaymakam Dr. Adem Uslu’ya, Zeytinburnu Belediye başkanı Av. Ömer Arısoy’a, Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mustafa Yalçınkaya’ ya teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)