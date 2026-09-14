Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkan İş insanı İsmail Çelebi gazetemize yaptığı konuşmada şunları söyledi ”İlçe gençlik kolları başkanlığımızı yapan Orhan Bayram’a partimize yaptığı hizmetleri için teşekkür ederim. Hizmet bayrağını devir alan genç hukukçu kardeşim Avukat Furkan Talha Demirtaş’a da yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ ZEYTİNBURNU İLÇE GENÖLŞK KOLLARI BAŞKANI AV.FURKAN TALHA DEMİRTAŞ

1999 tarihinde İstanbul Bahçelievler’de doğdum. Lise öğrenimimi Şehremini Anadolu Lisesinde tamamlayıp Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2022 yılında mezun oldum .

2023 yılından itibaren kurucusu ve sahibi olduğum Demirtaş Hukuk&Danışmanlık şirketinde serbest avukatlık ve danışmanlık faaliyetleri ile ilgilenmekteyim . Siyasi çalışmalarıma 2023 yılında Yeniden Refah Partisinin Zeytinburnu İlçe teşkilatında İlçe Gençlik Kolları başkanlığı akabinde İlçe Hukuk işleri başkanlığı yaparak İstanbul Gençlik Kollarında Teşkilat Başkanlığı görevlerini gerçekleştirdim.

İstanbul ilindeki görevlerimden sonra yine Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda görev aldım .

Son olarak Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atandım

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)