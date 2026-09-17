MERHUME SON YOLCULUĞUNA SEYİTNİZAM CAMİSİNDE UĞURLANDI

Zeytinburnu Seyitnizam camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Akgül ailesinin dostları yoğun bir katılım gösterdi. Eski bakanlardan Lütfullah Kayalar, Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy, Ak Parti Zeytinburnu ilçe balkanı Mustafa Yalçınkaya, Belediye başkan yardımcıları meclis üyeleri ve çok sayıda siyasetçi iş insanı aile dostu acılı günlerinde Akgül ailesini yalnız bırakmadı.

Kılınan cenaze namazından sonra helallik alındı. Merhume 2013 yılında hakkın rahmetine kavuşan ve Zeytinburnu Kazlıçeşme mezarlığında medfun bulunan eşinin yanına defnedildi.

Akgül ailesi ilk olarak cenaze namazının kılındığı Seyitnizam camisinde taziyeleri kabul etti.

Daha sonra ise mezarlığa gelenlerin taziyeleri burada kabul edildi. Daha sonra ise merhumenin taziyesi Manastır Cafe de kabul edildi.

İstanbul Times Gazetesi ve TV’ nin İmtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner‘de hem camide hem de mezarlıkta aileye taziye dileklerini ileterek acılarını paylaştı.

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)