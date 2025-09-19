ZEYTİNBURNBU BELEDİYE BAŞKANI ARISOY’DAN GAZİLER’E SAYGI KAHVALTISI

Zeytinburnu Belediyesi, Gaziler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan gazi ve gazi ailelerini Belgradkapı Sosyal Tesisi’nde düzenlenen kahvaltı programında ağırladı.

Zeytinburnu’nda yaşayan gaziler ve aileleri, Gaziler Günü kapsamında Belgradkapı Sosyal Tesisi’nde bir araya geldi. Düzenlenen programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Programda konuşan Başkan Arısoy, gazilere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bu güzel günde sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk. Davetimize icabet edip soframızı şereflendirdiğiniz için başta gazilerimiz olmak üzere bütün ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Gazilerimizi gördükçe vatanı hatırlıyorum.

Bu toprağı vatan kılanlarımız var. En başta şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı, bereketli, uzun ömürler diliyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Bu coğrafya, şehitlerimiz ve uğruna canlarını feda eden gazilerimiz sayesinde ayaktadır. Allah bizi onlara mahcup etmesin. Sağ olun var olun.”

Programda, gaziler ve aileleri hep birlikte kahvaltı yaparak Gaziler Günü’nün anlam ve önemini paylaştılar.

İSTANBULLU KUVVACI KARA FATMA PROTOKOL’E FİLİSTİNLİLERE YAPTIĞI ZULÜMDEN DOLAYI İSRAİL VE DOĞU TÜRKİSTANLILARA SOYKIRIM YAPAN ÇİN’İ KINAYAN BASIN BİLDİRİSİNİ DAĞITTI

İstanbullu Kuvvacı Kara Fatma ilerleyen yaşına rağmen yıllardır 19 Eylül Gaziler günü nedeni ile her sene Taksim Atatürk Anıtına gittiği halde bu sene bir kültür insanı olan Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy’un kendine ilgi ve alaka göstermesinden dolayı Taksim yerine Zeytinburnu’na geldim.

İyi ki de gelmişim. Burada bütün protokol üyelerine Filistinlilerin ve Doğu Türkistanlıların işkence ve soykırıma tabi tutulduğunu anlatan broşürlerimi herkese teker teker takdim ettim.

Rabbim insanlara zulmeden kim olursa olsun kahhar ismi ile kahreylesin diyorum.

Doğu Türkistanlılar yıllardır zalim Çin’in ve Filistinliler’ de 1948’den bu yana tam 77 yıldır daha önce zulme uğradığını söyleyen Siyonistlerin en azılı temsilcisi katil, vampir Netanyahu ve suç ortaklarının soykırım’ a varan şekilde bebek, çocuk, kadın yaşlı fark etmeksizin Gazze de önlerine canlı olarak ne çıkarsa çıksın yok etmeye yönelik zalim tutumlarını dünyanın karşı çıkmalarına rağmen sürdürüyorlar.

Evet siyonistler ancak güç ve kuvvetten anlarlar. Benim Topum, tüfengim, tankım ,İHAM,SİHAM yok. Benim elimden gelen imamın ikinci halkası olan bir yerde bir zülüm gördüğünüz zaman önce eliniz ile, ona gücünüz yetmez ise diliniz ile, ona da gücünüz yetmez ise bu seferde imanın en zayıf halkası olan kalbiniz ile buğz edin emri gereği ben imanın ikinci halkası olan dilim ile elimden gelen her şeyi maddi ve manevi olarak yapıyorum” dedi.

KIBRIS GAZİSİ ALİ İHSAN YILMAZ GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Zeytinburnu ilçesinde ikamet eden gazilerimizi sürekli yalnız bırakmayan Zeytinburnu Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy’a ve mülki idare amirlerimize bizlere gösterdikleri yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim.

Gazi dostu ve destekçisi olan İstanbullu Kuvvacı Kara Fatma ablamız da bu sene Taksim’e gitmeyip Zeytinburnu Gazileri olarak bizim törenimize katılmasından dolayı kendisine çok teşekkür ederim dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)