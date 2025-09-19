Zeytinburnu 11 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle Veliefendi Mahallesi’nde hizmete başladı. Açılış törenine İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“VELİEFENDİ MAHALLEMİZE KIYMETLİ BİR İMKÂN”

Açılışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, son 6 ayda ilçeye üç yeni aile sağlığı merkezi kazandırıldığını belirterek şunları söyledi: “Veliefendi Mahallesi’ndeki ASM’nin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu’nun öncülüğünde İstanbul’da aile sağlığı merkezlerinin çoğaltılması konusunda büyük bir mesafe kat ediliyor. Buradaki hemşehrilerimizin birinci basamak sağlık hizmetlerine yürüme mesafesinde erişimi için çok kıymetli bir imkân sağlanıyor. Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.”

“SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise konuşmasında sağlıkta dönüşüm sürecine dikkat çekti: “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlayan sağlıkta dönüşüm projesiyle İstanbul’un dört bir yanı hastaneler, diş hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve 112 istasyonlarıyla donatıldı. Evimizin yakınında, yürüyerek 7 dakikada ulaşılabilen aile sağlığı merkezleriyle vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Bugün İstanbul’da 1103’üncü ASM’yi açıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 yeni merkez kazandırmak. Daha iyisi için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz.”

VELİEFENDİ’DE HİZMETE BAŞLADI

Yeni açılan Zeytinburnu 11 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, mahalle sakinlerine temel sağlık hizmetlerini daha kolay ve hızlı ulaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)