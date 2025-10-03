İlçedeki ortaokulların 5. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan proje ile öğrencilerin zorbalık davranışlarını tanımaları, zorbalık ile zorbalık olmayan davranışları ayırt edebilmeleri ve iletişim becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Eğitim sürecinde akran zorbalığına maruz kalan, zorbalık davranışı sergileyen ya da risk altında bulunan öğrenciler belirlenerek ilgili kurumlara yönlendiriliyor. Ayrıca ihtiyaç duyan öğrencilere AKDEM’in sunduğu hizmetlerden hızlıca faydalanma imkânı sağlanıyor.

Projenin ilk uygulaması 2022-2023 eğitim öğretim yılında başladı. Bugüne kadar 7 okulda toplam 2.177 öğrenciye ulaşıldı. 2025-2026 güz döneminde ise çalışmalar, 75. Yıl Ortaokulu 5. sınıf öğrencileriyle devam ediyor.

Üç aşamalı olarak planlanan program, interaktif etkinliklerle iki ders saati sürüyor. İlk bölümde “Zorbalık Nedir?” başlığı altında öğrencilerin farkındalık düzeyi ölçülüyor. İkinci bölümde “Akran Zorbalığı mı, Değil mi?” etkinliği ile öğrenciler zorbalık davranışlarını ayırt etmeyi öğreniyor. Son bölümde ise “Oku, Düşün, Cevapla” çarkı ile edinilen bilgiler pekiştiriliyor.

Programın sonunda her sınıfa “Zorba Değil, Arkadaş Ol!” mesajını taşıyan Sınıf Kontratı Afişi asılarak, farkındalığın kalıcı hale gelmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)