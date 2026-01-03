HEDİYE İNCE SON YOLCULUĞUNA ZEYTİNBURNU MİLLET CAMİSİNDE UĞURLANDI

Merhume Hediye İnce’yi (95)son yolculuğunda eski başbakan Binali Yıldırım. Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu kaymakamı Dr. Adem Uslu, Ak Parti Zeytinburnu ve İBB meclis üyesi,1. meclis başkan vekili iş insanı Cüneyt Tezcan, Bilim Koleji yönetim kurulu başkanı Vedat Toy, Ak Parti İstanbul il başkan yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mustafa Yalçınkaya, Ak Parti Zeytinburnu ve İBB Meclis üyesi ve Zeytinburnu Grup başkan vekili Hukukçu Muhammed Kaynar, gazeteci yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere çok sayıda meclis üyesi, siyasetçi, iş insanları, Mahalle muhtarları ve çok sayıda camii cemaati merhumeyi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

MERHUMENİN OĞLU MECLİS ÜYESİ ADEM İNCE GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Annemizin vefatı nedeni ile acılı günümüzde bizi yalnız bırakmayan son başbakanımız sayın Binali Yıldırım’a, Zeytinburnu Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy’a, Zeytinburnu kaymakamımız sayın Dr.Adem Uslu’ya, Ak Parti Zeytinburnu ve İBB meclis üyesi,1.meclis başkan vekili iş insanı Cüneyt Tezcan’a, Bilim Koleji yönetim kurulu başkanı Vedat Toy’a, Ak Parti İstanbul il başkan yardımcısı Mehmet Ali Şahin’e, Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mustafa Yalçınkaya’ya Ak Parti Zeytinburnu ve İBB Meclis üyesi ve Zeytinburnu Grup başkan vekili Hukukçu Muhammed Kaynar’a ve gazeteci yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere burada isimlerini teker teker sayamadığım bütün dostlarıma ailemiz adına teşekkür ederim şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Millet Camisinde (02.01.2026) Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra merhume toprağa verilmek üzere memleketi olan Erzincan ili Kemah İlçesi Kerer köyü mezarlığında toprağa verilmek üzere helallik alınıp yolcu edildi.

Bizde İstanbul Times Medya Grubu olarak merhumeye Allah’tan rahmet, başta oğlu meclis üyesi Adem İnce olmak üzere geride kalan yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)