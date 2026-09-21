KUVVACI İSTANBULU KARA FATMA 45 SENEDİR GAZİLERİN YANINDA

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu namı diğer İstanbullu Kuvvacı Kara Fatma'nın babası Mehmet Sadık bey Milli Mücadele yıllarında Sirkeci PTT'sinde çaycı olarak çalışırken PTT'den Ankara'ya haber gönderilen gizli telgraf odasına bilgileri ulaştıran kişi olduğunu kızı Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu bir röportajında Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner'e bu durumu ifade etmişti.

İstanbul Times Haber Merkezi- Mehmet Osmanoğlu - Zeytinburnu - İstanbul

19 Eylül gaziler günü töreni Zeytinburnu Atatürk Anıtına Çelenk sununu ile başladı.

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Şube müdürü Mehmet Sena Hasanoğlu’nun yaptığı başarılı sunuculuk ile davam eden proğram saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam etti.

Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zeytinburnu temsilcisi Kıbrıs Gazisi Ali İhsan Yılmaz’ın günün anlam ve önemine binaen yaptığı anlamlı konuşma ile devam etti.

İSTANULLU KUVVACI KARA FATMA GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Bir ülkenin tapu sahipleri önce şehitler sonra gazilerdir. Bizler bugün rahat bir şekilde bu ülkede yaşayabiliyorsak bedelini şehitlerimiz ve gazilerimiz ödediği için rahat gezebiliyoruz.

Alpaslan’a, Fatih’e,Kılçıaslan’a, Selahaddin Eyyubiye, Baybars’a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Kâzım Karabekir Paşa’ya ,İsmet Paşa’ya, Çanakkale şehitlerine ve gazilerine, Milli Mücadele şehitlerine ve gazilerine,15 Temmuz şehit ve gazileri başta olmak üzere ülkemiz için canını feda eden bütün şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet dilerim” şeklinde konuştu

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu namı diğer Kuvvacı İstanbullu Kara Fatma nerede milli ve manevi bir olay varsa orada bedel ödeme hazır bir şekilde elinde İstiklal Marşı, gençliğe hitabe ve Atatürk posterinin olduğu tabloyu elinde tutarak ben sancaktarım sancaktar oturmaz diyerek tören boyunca ayakta durarak ülke için bedel ödeyenlere saygısını ifade etmeye devam ediyor.

Tören Mülki idare amirleri ve gazilerin hatıra fotoğrafı çekmesi ile son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)