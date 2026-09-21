19 Eylül gaziler günü töreni Zeytinburnu Atatürk Anıtına Çelenk sununu ile başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu - İstanbul

Zeytinburnu’nda yaşayan Gazileri ilk olarak İstanbul Valiliğinin İstanbul genelindeki gazileri Platform Zeytinburnu'nda akşam yemeğinde ağırladığı programa katıldılar.

Akabinde İlçede bulunan bütün siyasi partilerin Atatürk Anıtına Çelenk sunarak gazilerini yalnız bırakmamaları dikkate değerdi.

Daha sonra Zeytinburnu Kaymakamı ve Belediye başkanı Gazileri kahvaltıda ağırladı.

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Şube müdürü Mehmet Sena Hasanoğlu’nun yaptığı başarılı sunuculuk ile davam eden proğram saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam etti.

Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zeytinburnu temsilcisi Kıbrıs Gazisi Ali İhsan Yılmaz’ın günün anlam ve önemine binaen yaptığı anlamlı konuşma ile devam etti.

ANAHTAR PARTİNİN ÇELENGİNİ İLÇE BAŞKANI DOĞAN AKDENİZ VE ARKADAŞLARI ATATÜRK ANITINA SUNDU

ANAHTAR PARTİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI AKADEMİSYEN DOĞAN AKDENİZ GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Bir ülkenin tapu sahipleri önce şehitler sonra gazilerdir. Bizler bugün rahat bir şekilde bu ülkede yaşayabiliyorsak bedelini şehitlerimiz ve gazilerimiz ödediği için rahat gezebiliyoruz.

Alpaslan’a, Fatih’e, Kılçıaslan’a, Selahaddin Eyyubiye, Baybars’a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Kâzım Karabekir Paşa’ya ,İsmet Paşa’ya, Çanakkale şehitlerine ve gazilerine, Milli Mücadele şehitlerine ve gazilerine,15 Temmuz şehit ve gazileri başta olmak üzere ülkemiz için canını feda eden bütün şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet dilerim” şeklinde konuştu

Tören Mülki idare amirleri ve gazilerin hatıra fotoğrafı çekmesi ile son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)