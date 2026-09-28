İBB İddianamesinde Geçen 140 Milyar İçin Asrın Yolsuzluğu Diyenler 900 Milyar’ a Yakın Borsa Yolsuzluğuna Neden İsim Bulamıyorlar ?

İBB gözaltıları yapılır yapılmaz hiç bir yargı kararı olmamasına rağmen “Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü” diyenler alenen suç işliyorlar.

19 Mart 2025’den buyana tam 19 aydır Ekrem İmamoğlu hakkında kullanmadıkları olumsuz sıfat ve açamadıkları dava kalmayanlar kalkmış Borsa yolsuzluğu için Masumiyet karinesinden bahsedebiliyorlar.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Bu karine sadece güç sahipleri için mi geçerli ? Ahmak Davasından dolayı İBB Bakanı Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl siyaset yasağı nasıl verilebiliyor ?

Ahmak aklını yeteri kadar kullanmamak demektir. Aklını yeteri kadar kullanamıyorsunuz demek sözü kime denirse densin karşılığı böyle AĞIR BİR CEZA OLAMAZ…

İmamoğlu hangi gizli bilgi içeren kamu kurum ve kuruluşunun başındadır ki verdiği bilgi casusluk olsun ?

İstanbul Times Medya grubu olarak haftanın 5 günü sokakta halkın içindeyiz halkın büyük çoğunluğu Ekrem İmamoğlu hakkında açılan bir çok davanın hukuki değil siyasi olduğunu ifade ediyorlar.

Dünyanın en büyük sayılı metropolleri arasında yer alan İstanbul’un son seçiminde 4 milyon 500 bin’e yakın oy alarak en yakın rakibi Ak Parti adayı Murat Kurum’a 1 milyon’ dan fazla oy farkı atan Ekrem İmamoğlu’nun konutu sanki azılı bir suçlunun evi başlıyormuş gibi yüzlerce polis ile mahasara edildi.

Gözaltı yapılır yapılmaz hiç bir yargı kararı yok iken bizzat yargı mensupları davanın adını “Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü “olarak koyup anons ettiler. İmamoğlu muhalifi bütün medya organları bu ismi büyük puntularla 19 aydır kullanıyorlar. Hani masumiyet karinesi ?

Ekrem İmamoğlu’nun hiçbir davasında suçlu olduğu ile alakalı yargı kararı yok iken hangi gerekçe ile gözaltı olur olmaz “Ekrem İmamoğlu’nun Suç Örgütü” lideri olduğuna karar verdiniz ?

Kanun böyle bir şey emrediyorsa neden Melih Gökçek Suç örgütü denmiyor ?

İBB İDDİANAMESİ ÇIKANA KADAR İMAMOĞLU’NU TOPAL ÖRDEK YAPACAĞIZ DİYEN HERKES TAM BİR SENE BOYUNCA 562 MİLYAR PARAYI KORO HALİNDE ÇALDI DEDİLER.

İDDİANAMEDE BÜYÜK KISMI FARAZİYELER ÜZERİNE HESAPLANAN CEBECİ DÖKÜM SAHASI İLE İLGİLİ OLAN KISIM DAHİL 140 MİLYAR LİRALIK YOLSUZLUK VAR DENİLDİ.

OYSA BORSA YOLSUZLUĞUNDA NET OLRAK ŞİMDİLİK TESPİT EDİLDİĞİ KADARI 830 İLE 900 MİLYAR LİRA ARASINDA YOLSUZLUK YAPILDIĞI AÇIKLANIYOR…

Art niyetli yayın yapan bir çok yayın kuruluşu İBB’nin 2019-2024 arası 5 yıllık bütçesinin 495 milyar olduğunu bildikleri hadle iddianame çıkana kadar tam bir yıl boyunca İmamoğlu ve Arkadaşlarının İBB’nin 562 milyar lira parasını çaldılar diyerek yayın yaptılar.

Borsa Yolsuzluğu konusunda masumiyet karinesinden bahseden bir çok Ak Partili yönetici İBB davası ile ilgili masumiyet karinesini açıkladıklarını hiç duymadık.

Oysa İBB iddianamesinde geçen 140 milyar suistimal iddiası için asrın yolsuzluğu diyenlerden her nedense 830 ile 900 arasında olduğu iddia edilen Borsa yolsuzluk ile alakalı bir isim bulunamaması manidar bulundu.

Borsa yolsuzluğunda çalındığı iddia edilen para İBB iddianamesine göre 7 kat daha büyük rakamlarda yolsuzluk olduğu söyleniyor. Nerede ise herkes meblağın 830 ile 900 milyar arsında olduğu konusunda hem fikir.

İBB’DE OLDUĞU İDDİA EDİLEN 140 MİLYAR İÇİN 500’E YAKIN KİŞİYE DAVA AÇILMIŞ İKEN 200’E YAKIN KİŞİ ZİNDAN’A ATILDIĞI BİR YERDE 830 MİLYAR YOLSUZLUK İÇİN SADECE 50-60 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINMASI BU İŞİN ÜZERİNE YETERİ KADAR GİDİLMEYECEĞİ İZLENİMİNİ VERİYOR….

Hükümete yakın olduğu iddia edilen şirketlerin içinde olduğu yolsuzluğun ilk belirlemelere göre 830 ile 900 milyar Türk Lirası arasında olduğu açıklanıyor.

İBB davalarından dolayı kamunun kaybı için yargının verdiği bir rakkam yok.

Ancak iddianame’de bahsedilen 140 Milyar baz alınırsa Borsa yolsuzluğunun rakamları şüphe götürmeksizin şimdilik 830 ile 900 milyar lira arasında olduğu söyleniyor.

Ancak ana akım medya da bu konu ile alakalı yeteri kadar haberin yapılmadığını görmek mümkün.

Aynı yayınlar İBB’nin 2019 - 2024 yılları arasında 5 yıllık bütün bütçesi 495 milyar lira iken ve 90 bin çalışanın maaşını ödemesi, kreş, yol, üst, alt geçit ve diğer hiçbir yatırım yapmazsa İBB’nin 5 yıllık bütün bütçesini zimmetine geçirse 495 milyar TL iken 562 milyar yolsuzluk var denilerek bir yıl boyunca karalama haberlerine imza atanlar bir vicdan muhasebesi yapmayı düşünürler mi ?

İBB BAŞKANI VE YENİ PARTİ’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI EKREM İMAMOĞLU’NUN EŞİ DR.DİLEK KAYA İMAMOĞLU VE YAKINLARI CEZAEVİNDE OLAN KİŞİLER 18 AY İÇİNDE TAM 46 KEZ BASIN AÇIKLAMASI YAPARAK TUTUKSUZ YARGILAMA YAPIN TALABİNDE BULUNDULAR ANCAK SANKİ BİR EL HİTABETİ VE SEÇMENİ İKNA KABİLİYETİ YÜKSEK OLAN İMAMOĞLU’NU SEÇİM OLANA KADAR İÇERDE TUTUN FİKRİ HAKİM GİBİ BİR ALGI VAR ÜLKEDE….

İstanbul Times Medya Grubu olarak 19 yıldır siyaset ve güncel konular ile alakalı çoğu İstanbul’un 39 ilçesinde çekilmek üzere 7.000 sokak röportajına imza attık.

Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor sorusunu da tarafsız ve çanak olmayan bir şekilde soru soruyoruz.

Bütün olumsuz propagandalara rağmen Ekrem İmamoğlu’nun halk desteği bizim sokak röportajlarımızda % 60’dan aşağı düşmüyor.

Son aylarda yapılan yolsuzluk operasyonlarına bakıldığı zaman suça bulaşan insan

sayısının çok olduğunu herkes görüyor..

Bakalım İstanbul Borsasında yapılan yolsuzluğun sonu nereye varacak ?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)