Bir kişi, istanbul en iyi hukuk büroları gibi bir arama yaptığında karşısına çıkan sıralamayı üstünlük kanıtı olarak değil, araştırmaya başlama noktası olarak görmelidir. Sağlıklı değerlendirme; avukatın baro kaydı, uyuşmazlıkla ilgili çalışma alanı, görev kapsamının açıklığı ve yazılı sözleşme üzerinden yapılır.

Vekaletname ile ücret sözleşmesinin aynı gün hazırlanması zorunlu değildir ve belgeler birbirinin yerine geçmez. Noterde vekaletname düzenlenmiş olması ücretin, ödeme zamanının veya dosya masraflarının kararlaştırıldığı anlamına gelmez. Ücret sözleşmesinin imzalanması da avukata kendiliğinden temsil yetkisi kazandırmaz. Bu ayrım baştan kurulursa ileride “hangi işlem kapsama dahildi” ve “hangi ödeme ne içindi” soruları daha kolay cevaplanır.

Vekaletnamenin kapsamı nasıl belirlenir?

Halk arasında “genel vekaletname” ve “özel vekaletname” denilse de belirleyici olan belgenin adı değil, içerdiği yetkilerdir. Davaya vekalet kural olarak avukatın dosyayı takip etmek için gereken olağan işlemleri yapmasını kapsar. Bazı işlemler ise müvekkilin hukuki konumunda doğrudan ve önemli değişiklik yaratabildiği için vekaletnamede açıkça yazılmalıdır.

Yetki türü Kapsam Pratik kontrol Genel dava takip yetkisi Davanın açılması ve izlenmesi gibi olağan usul işlemlerini kapsar. Temsil edilecek işin ve avukat bilgilerinin doğru yazıldığı kontrol edilir. Özel yetki Sulh olma, davadan veya kanun yolundan feragat etme, davayı kabul etme, karşı tarafı ibra etme, başkasını tevkil etme ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma gibi kanunda açık yetki aranan işlemleri kapsar. Yalnızca ihtiyaç duyulan yetkilerin metinde açıkça bulunup bulunmadığı incelenir. Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklara ilişkin yetki Boşanma gibi kişinin şahsıyla yakından bağlantılı davaların açılması ve takibi için özel açıklık gerektirir. İşin niteliğine uygun özel ifadenin vekaletnameye işlendiği doğrulanır.

Gereğinden geniş yetki vermek zorunlu değildir. Buna karşılık gerekli özel yetkinin eksik bırakılması da işlem sırasında yeni vekaletname ihtiyacı doğurabilir. Bu nedenle noter işleminden önce dosyanın konusu ve muhtemel aşamaları avukatla konuşulmalıdır.

Noterde vekaletname nasıl çıkarılır?

1. İşin kapsamı belirlenir. Dava takibi, danışmanlık, başvuru veya başka bir hukuki işlem için hangi yetkilerin gerektiği avukatla netleştirilir.

2. Avukat bilgileri alınır. Ad soyad, kimlik bilgisi ve gerekli mesleki bilgiler noterde kullanılmak üzere doğru biçimde hazırlanır.

3. Kimlik belgesiyle notere başvurulur. İşlemin türüne göre fotoğraf veya ek belge gerekebileceğinden güncel belge listesi işlem yapılacak noterle önceden teyit edilir.

4. Metin imzadan önce okunur. Özel yetkiler, kişi bilgileri ve temsil konusu kontrol edilir. Anlaşılmayan veya istenmeyen bir yetki varsa imzadan önce açıklama istenir.

5. Belge avukata ulaştırılır. Avukat, noter tarafından düzenlenen veya onaylanan vekaletnameyi ya da usulüne uygun örneğini ilgili dosyaya sunar.

Yurt dışında bulunan kişiler bakımından işlem usulü, belgenin düzenlendiği ülkeye ve kullanılacağı işe göre değişebilir. Tercüme, onay ve şekil şartları somut iş için ayrıca kontrol edilmelidir.

Avukatlık ücret sözleşmesinde neler bulunmalı?

Avukatlık Kanunu uyarınca sözleşme belirli bir hukuki yardımı ve ücretin tutarını veya değerini kapsamalıdır. Yazılı sözleşme, yalnızca ödeme borcunu değil, tarafların iş bölümünü de görünür hale getirir. En az şu başlıkların açık olması yararlıdır:

· Tarafların kimlik ve iletişim bilgileri

· Üstlenilen hukuki işin açık tanımı

· Danışmanlık, müzakere, dava ve kanun yolu aşamalarından hangilerinin kapsama dahil olduğu

· Ücretin belirlenme biçimi, ödeme zamanı ve taksit koşulları

· Vergilerin ücret içinde mi ayrıca mı değerlendirileceği

· Harç, tebligat, bilirkişi, keşif, tercüme ve benzeri giderlerin nasıl karşılanacağı

· Masraf avansının ne zaman isteneceği ve hesabının nasıl bildirileceği

· Karşı tarafa yükletilebilen vekalet ücretinin sözleşme ücretinden ayrı olduğu

· İletişim, belge teslimi ve bilgilendirme yöntemi

· Azil, istifa veya işin başka biçimde sona ermesi halinde uygulanacak hükümler

Sözleşmede yalnızca “dava takibi” yazılması bazı dosyalarda belirsizlik yaratabilir. İlk derece yargılaması sonrasındaki başvuruların, bağlantılı karşı davanın, icra takibinin veya yeni bir uyuşmazlığın ücrete dahil olup olmadığı ayrıca yazılmalıdır. Kanuna göre aksi kararlaştırılmadıkça ücret, avukatın üstlendiği belirli işin karşılığıdır; bağlantılı olsa bile başka hukuki yardımlar ayrı ücret konusu olabilir.

Avukatlık ücreti ile dosya masrafı arasındaki fark

Kalem Ne için ödenir? Nasıl izlenir? Avukatlık ücreti Avukatın sözleşmede tanımlanan hukuki yardımının karşılığıdır. Sözleşmedeki kapsam ve ödeme planına göre takip edilir. Dosya gideri İşlemin yürütülmesi için gereken harç, tebligat, bilirkişi, keşif, tercüme ve benzeri ödemelerdir. Avans, gider belgesi ve dönemsel hesap üzerinden izlenir. Karşı vekalet ücreti Yargılama sonunda tarifeye göre karşı tarafa yükletilebilen kalemdir. Sözleşme ücretinden ayrı değerlendirilir ve hüküm sonucuna göre doğar.

Dosya giderleri için uygulamada avans istenebilir. Avansın tutarı tahmini ihtiyaçlara dayanmalı, yapılan ödemeler kayda bağlanmalı ve bakiye hakkında bilgi verilmelidir. Yeni bir gider doğduğunda bunun amacı ile ödeme zamanı müvekkile açıklanmalıdır. Vekaletnamenin çıkarılması için notere yapılan ödeme de avukatlık ücretinden ayrı bir işlem gideridir.

Belgeler hangi sırayla tamamlanmalı?

Uygulanabilir sıra, önce işin ve hedefin belirlenmesi, sonra ücret sözleşmesinin kapsam üzerinde uzlaşılacak biçimde hazırlanması, gerekli yetkilerin tespit edilmesi ve son olarak vekaletnamenin bu çerçeveye uygun düzenlenmesidir. Acil bir süre veya işlem varsa sıra değişebilir; önemli olan sözlü konuşmaların daha sonra yazılı belgelerle uyumlu hale getirilmesidir.

İmzadan önce üç çapraz kontrol yapılabilir: Ücret sözleşmesindeki iş ile vekaletnamenin temsil konusu aynı dosyayı gösteriyor mu, özel yetkiler gerçekten ihtiyaçla sınırlı mı, ödeme planı ile masraf yönetimi birbirinden ayrılmış mı? Belgelerin birer örneğini saklamak ve ödeme kayıtlarını dosya bazında tutmak da süreci denetlenebilir kılar.

İstanbul'da hukuki hizmet araştırırken nelere bakılmalı?

İstanbul avukat araştırmasında konum tek başına yeterli bir ölçüt değildir. Aile hukuku uyuşmazlığında boşanma süreçleriyle ilgili çalışma alanı, ceza veya iş uyuşmazlığında ise o dosya türüyle bağlantılı hizmet kapsamı incelenmelidir. Av. Özgür Onbaşı'nın internet sitesinde aile, ceza, iş, ticaret, gayrimenkul ile icra ve iflas hukuku çalışma alanları belirtilmektedir. Büro adresi Abdurrahman Gazi Mahallesi Bennur Sokak No:17-19 İç Kapı No:7 Sancaktepe İstanbul olarak yer almaktadır.

Hiçbir vekaletname dava sonucunu garanti etmez; hiçbir ücret sözleşmesi de hukuki riskleri ortadan kaldırmaz. Bu belgelerin asıl işlevi temsil yetkisini, hizmet sınırını ve mali sorumlulukları açık hale getirmektir. Somut dosyada gereken özel yetkiler ve sözleşme hükümleri uyuşmazlığın niteliğine göre değişeceğinden metinler imzalanmadan önce birlikte değerlendirilmelidir.