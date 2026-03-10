Zeytinburnu Belediyesi ile Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği 16. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı. Fotoğraf sanatına ilgi duyan amatör ve profesyonel fotoğrafçıları bir araya getiren yarışma bu yıl da farklı kategorilerde önemli ödüller sunuyor.

2 FARKLI KATEGORİDE YARIŞMA

Yarışma Serbest Kategori ve Drone Kategorisi olmak üzere iki ana başlık altında gerçekleştirilecek. Her iki kategoride de birincilik ödülü 80 bin TL, ikincilik ödülü 60 bin TL, üçüncülük ödülü ise 40 bin TL olarak belirlendi.

Yarışmada ayrıca mansiyon ve sergileme ödülleri de verilecek. Mansiyon ödülü kazanan eserler 20 bin TL, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar ise 10 bin TL ödül alacak.

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Bunun yanı sıra jüri değerlendirmesi sonucunda verilecek Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü de 30 bin TL olarak açıklandı.

SON BAŞVURU 21 KASIM

Fotoğraf sanatına ilgi duyan herkesin katılımına açık olan yarışmaya başvurular 21 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek. Yarışma hakkında detaylı bilgi ve başvuru şartlarına www.zeytinburnu.istanbul ve www.turkiyefotografvakfi.org adreslerinden ulaşılabilecek.

Fotoğraf sanatını teşvik etmeyi ve yeni bakış açılarını desteklemeyi amaçlayan yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden güçlü kareleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

