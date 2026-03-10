Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisi ile AK Parti Zeytinburnu Kadın Kolları’nın katkılarıyla düzenlenen iftar programında çok sayıda kadın bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programda Ramazan ayının manevi atmosferi paylaşılırken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de birlikte kutlandı.

Programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un eşi ve kızı da katılarak davetlilere eşlik etti. Kadınların aynı sofrada buluştuğu programda birlik, dayanışma ve paylaşma vurgusu öne çıktı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Programda konuşan Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülmen Güven, kadınların toplumdaki önemine dikkat çekerek kendilerine verilen destekten dolayı Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a teşekkür etti. Güven, kadınların birlikte hareket ettikçe daha güçlü olduklarını belirterek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

AK Parti Zeytinburnu Kadın Kolları Başkanı Hatice Taş ise konuşmasında kadınların toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti. “Kadın demek dünya demek” sözleriyle kadınların üretkenliğine ve topluma katkısına vurgu yapan Taş, güçlü kadınların güçlü yarınların temeli olduğunu söyledi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek kadınlarla aynı sofrada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arısoy, yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nı da şimdiden tebrik etti.

Program, katılımcıların sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)