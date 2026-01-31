İLK KONUŞMAYI FEDERASYON BAŞKANI MEHMET ÇAKIR YAPTI

Mehmet Çakır konuşmasına şöyle başladı ” Öncelikle bize randevu verip kabul ettiğiniz için size teşekkür ederiz. Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce yaptığımız kongre delegeler bizi ZEYDEF başkanı olarak seçtiler. Biz kez daha bize güvenip oy veren arkadaşlarıma teşekkür ederim, diyerek yine kabullerinden dolayı kaymakam Dr. Adem Uslu’ya teşekkür etti.

KAYMAKAM DR.ADEM USLU ‘DA ZEYDEF BAŞKANI VE HEYETİNE TEŞKKKÜR ETTİ

ZEYDEF başkanı seçilmenizden dolayı sizleri ve yönetimini bir kez daha kutlarım. Bugün burada 7 bölgeyi temsil eden dernek başkanları yani ZEYDEF’ in kurucusu STK başkanları ile burada olmanız benim için de bir mutluluk vesilesi oldu. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim dedi.

Çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile program son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)