Yatırımcı sayısının milyonlara ulaşmasıyla birlikte yeni halka arzları takip etmek isteyen yatırımcılar için güvenilir ve güncel bilgi kaynakları büyük önem kazandı. Özellikle talep toplama tarihleri, fiyat aralıkları ve dağıtım detayları gibi bilgiler yatırım kararlarını doğrudan etkileyebiliyor.

Halka arz süreçleri genellikle belirli aşamalardan oluşur. Şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapmasıyla başlayan süreç, izahname onayı ve ardından talep toplama tarihlerinin açıklanmasıyla devam eder. Bu süreçte yatırımcıların güncel gelişmeleri hızlı şekilde takip etmesi gerekir. Çünkü bazı halka arzlarda talep toplama süresi yalnızca birkaç gün sürmektedir.

Bu nedenle yatırımcılar yeni halka arzları takip etmek için özel platformlardan yararlanıyor. Halka arz odaklı içerikler sunan finans ve ekonomi siteleri, yatırımcıların en çok başvurduğu kaynaklar arasında yer alıyor. Bu platformlar hem halka arz haberlerini hem de şirketlere ait detaylı bilgileri düzenli olarak yayınlıyor.

Yatırımcıların en çok ziyaret ettiği sayfalardan biri ise halka arz takvimi oluyor. Halka arz takvimi sayfası, yaklaşan halka arzları ve talep toplama sürecindeki şirketleri tek bir yerde topluyor. Böylece yatırımcılar aktif halka arzları, SPK onayı alan şirketleri ve başvuru aşamasındaki şirketleri kolayca takip edebiliyor.

Güncel bir halka arz takvimini takip etmek, yatırımcıların yeni fırsatları kaçırmaması açısından oldukça önemli. Bu nedenle halka arz sürecine ilgi duyan yatırımcılar, düzenli olarak güncellenen bu tür kaynakları kontrol ederek piyasadaki gelişmeleri yakından izliyor.