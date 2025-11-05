Tarih Öğretmenine Tarihi Teşekkürü Meclis Kürsüsünde Yaptı
Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi İş insanı Abdulkerim Turdi Meclis toplantısının Kasım ayı 2.birleşiminde 24 Kasım öğretmenler günü nedeni ile duygusal bir konuşma yaptı. Konuşmasının sonunda yaklaşık 30-35 sene önce Lisede tarih öğretmeni olan Mehmet Karaca'nın Öğretmenler Gününü kutlayarak ellerinizden öperim diyerek güzel bir sürpriz yaptı.
