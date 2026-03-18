ADAN DEVLET ADAMINA YAKIŞIR ŞEKİLDE ÖNCE SÖZÜ İLÇE BAŞKANI KAPOCIOĞLUNE SONRA İL BAŞKANI SELİM’E VEREREK PARTİDAŞLARINI ONURE ETTİŞ…

MHP Zeytinburnu ilçe yöneticileri iftar çadırı önünde sıraya giren vatandaşlar içinde ayrım yapmadın ilk sıraya giren 300 kişiyi ezanın okunmasına yarım saat kala planlı bir şekilde çadırdaki masaları yerleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Akabinde İstanbul il başkanları Sertel Selim’i ve MYK üyesi İzzet Gören’i karşıladı. Ezan’ a 10 dakika kala iftar çadırına gelen TBMM başkan vekili eski Zeytinburnu ilçe başkanı Celal Adan çadıra giriş yaptı. Adan ve parti yöneticileri iftar açmayı bekleyen vatandaşlar ile selamlaşarak hal hatırını sordular.

Daha sonra Kur’an- ı kerim tilaveti ile ezanı bekleyenler ezanın okunması hep beraber oruçlarını açtılar.

Basın mensuplarına verilen bilgilere göre sadece TBMM Başkan vekili Celal Adan basın açıklaması yapılacak denmesine rağmen tecrübeli devlet adamı Adan kendisine yakışır bir şekilde önce sözü ilçe başkanları Habip Kapıcıoğlu’na, akabinde il başkanları Sertel Selim’e verdi.

Kapıcıoğlu yaptığı kısa selamlama konuşmasında kendilerine şeref veren TBMM başkan vekili Celal Adan’ a, Parti Genel MYK üyesi İzzet Gören’ e, ve İl başkanı Sertel Selim’e ve ramazan boyunca çadırlarındaki iftarlarına şeref veren Zeytinburnu halkına teşekkür etti.

MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim’de yaptığı kısa selamlama konuşmasında Zeytinburnu ilçe başkanları Habip Kapıcıoğlu ve yönetimine teşekkür ederek şu an aynı anda Genel başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ nin talimatları ile İstanbul’un bir çok ilçesinde bu tür çadırlarda iftarlarımız devam ediyor dedi

CELAL ADAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE ALAKALI ÖNEMLİ ŞEYLER SÖYLEDİ

MHP’nin TBMM başkan vekili Celal Adan şunları söyledi ”Öncelikle Allah bir diyen ülkemiz bölünmez diyen MHP genel başkanı liderimiz sayın devlet Bahçeli’nin Zeytinburnu halkına ve siz basın mensuplarını selamlarını getirdim. Hepinizin bayramını kutluyor.

Ramazan lokmanın helali göklerin hilalidir. Ramazan gönüllerde huzur hanede berekettir. Ramazan barıştır kardeşliktir huzurdur berekettir.

Genel başkanımız sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin şükürler olsun 28 Mayıs 2023 yılı genel seçimlerinden hemen sonra dünyada bir çok şeyin değişeceğini söylemişti.

Bugün yaşananlar bizim için sürpriz değil. Bugün yaşananları 1.dünya savaşının devamı olarak görüyoruz. O gün eksik bırakılanlarını bugün tamamlamak istiyorlar.

Siyonist bir canavarın ve emperyalist bir ülkenin işbirliği ile müdahaleler yapılıyor. İran’da ki, Suriye de ki ve Lübnan’da ki gelişmeleri yakından taklip ediyoruz.

Türk Milleti olarak dünya’ nın en büyük medeniyetine öncülük ediyoruz.

Allah Genel başkanımızın başımızdan eksik etmesin. Allah cumhurbaşkanımıza da yardım etsin.

Bizim genel başkanımız içte birlik deyince bunu ciddiye almayanlar bugün bir mahcubiyetin içindeler.

Bugün bölgemiz kan gölüne dönmüş durumda. Terörsüz Türkiye konusunda liderimizin düşünceleri fikirleri halkımızda karşılık bulmuştur.

Çok şükür son bir yıldır ülkemizin hızını yavaşlatan terör olayları olmuyor. Evlerimize şehit ateşi düşmüyor çok şükür.

1980 öncesi Zeytinburnu’nda 5 .ilçe başkanımız komünistler tarafından şehit edilmiştir. Ben 6. Zeytinburnu ilçe başkanı olan kişiyim.

Zeytinburnu’nun benim hayatımda yeri çok önemli buradan TBMM’ye uzanan bir yolun yolcusuyum.

Hepinizin Ramazan bayramını en kalbi duygularımla kutlarım.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)