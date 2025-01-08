MAHKEME İBB’Yİ HAKLI BULDU

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Üsküdar’da Mimar Sinan Mahallesi’nde yer alan 431 ada, 2-34-36-39-40 parsellerini kapsayan alana ilişkin yapılan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin dayanağının iptaline karar verdi. Mahkeme, kararında dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olmadığını belirtti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

ÜSKÜDAR SALACAK’TAKİ İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN DAYANAĞI İPTAL EDİLDİ

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) işgal altındaki alanları kurtarmak için başlattığı yıkımları engellemek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliğinin dayanağını iptal etti. Mahkeme, yapılan değişikliklerin hukuka aykırı olduğu sonucuna vardı.

İŞGALCİLERİ KORUMAK İÇİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN BAKANLIK İŞLEMİ HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Dava, 431 ada, 2-34-36-39-40 numaralı parselleri kapsayan alanda yapılan imar plan değişikliklerine ilişkin İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22 Aralık 2022 tarihli ve 7914 sayılı kararına dayanıyordu. İBB, yapılan değişikliklerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na ve sit alanlarının korunmasına ilişkin yasal düzenlemelere aykırılığı sebebiyle dava açtı.

BİLİRKİŞİ: “BÖLGE DOĞAL SİT ALANI”

Mahkeme, bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Bilirkişi raporunda şu tespitler yer aldı: Korunması Gereken Yapılar: Alanın, Üsküdar Salacak Harem Doğal Sit Alanı içinde yer aldığı ve bazı parsellerde korunması gereken kültür varlıklarının bulunduğu belirtildi. Özellikle 431 ada, 39 parselde bulunan hamam ve maksem gibi yapılar Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından tescillenmişti. Plan değişikliklerinde kültür varlıklarının bütüncül bir şekilde ele alınmadığı, teknik ve nesnel gerekçelerin yetersiz olduğu ve tarihsel, çevresel faktörlerin göz ardı edildiği ifade edildi.

"MAHKEME: KORUMA AMAÇLI PLAN YETERLİ KORUMA SAĞLAMIYOR"

Mahkeme, yapılan değerlendirmeler sonucunda dava konusu imar plan değişikliklerinin yasal mevzuata aykırı olduğu kanaatine vardı. Kararda, koruma amaçlı imar planlarının tarihi, kültürel ve doğal çevrelerin sürdürülebilir biçimde korunmasını sağlaması gerektiği, ancak bu süreçte yeterli analiz ve inceleme yapılmadığı ve Koruma kurulunun uygunluğunun alınmadığı vurgulandı. Mahkeme, dava konusu işlemin iptaline hükmederken, yargılama giderlerinin davalı idareden tahsil edilmesine karar verdi.

BENZER DURUMDAKİ YERLER İÇİN EMSAL KARAR

Bu karar, İstanbul’daki tarihi ve kültürel dokunun korunması açısından önemli bir emsal teşkil ediyor. Üsküdar’da yapılması planlanan değişiklikler, alanın kültürel ve tarihi niteliğini olumsuz etkileyebilecek unsurlar içerdiği gerekçesiyle iptal edildi. Ayrıca, mahkeme kararı, imar planlarının teknik ve bilimsel dayanaklarla hazırlanması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Mahkeme kararı, davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne taşınabilecek. İstinaf süreci, dava sonucunun nihai hale gelmesi açısından belirleyici olacak. Bu karar, kültürel mirasın korunması ve kamu yararının gözetilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)