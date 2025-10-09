ÇOK DOĞRU VE YERİNDE BİR KONUŞMA YAPAN TURDİ ŞUNLARI SÖYLEDİ

Hepinizin bildiği üzere Cumhurbaşkanımız şu an Türk dünyası devletleri ile beraber Azerbaycan’da bulunuyor. Bu çalışmaların Türk Dünyasına hayırlar getirmesini dilerim.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Ayrıca zalim Siyonist İsrail Terör ordusunun genel de 1948’de, özelde ise 7 Ekim 2023’den bu yana Gazze’de canlı olarak hareket eden ne var ise öldürmeyi planladığı hepimiz canlı yayında filim izler gibi tam 2 senedir izliyoruz.

Ben kendi adıma bir şey yapamamaktan dolayı utanç duyuyorum. Bu utancı daha çok yaşamamak için bizim de bir şeyler yapmamız gerekir diye düşünüyorum. İnşallah yakında Siyonist katliamları son bulacak. Biz de Zeytinburnu olarak maddi destek yapmak için bir çalışma yapmamız gerekir diye düşünüyorum” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)