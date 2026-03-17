İFTARIN KADİR GECESİNE DENK GELMESİ DE AYRI BİR ÖZELLİK VE GÜZZELLİK OLDU

İftarın bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesine denk gelmesi ayrı bir güzellik oldu. Yüzlerce kişiyi aynı iftar sofrasında İBB 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde bir araya getiren Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı İsmail Çelebi be yönetimine il başkanı ve MYK üyelerinden özel teşekkür geldi.

İzletilen iki dakikalık sinevizyon gösterisinde bir muhabirin Yenidne Refah Partisi Genel Başkanı Dr.Muhammed Ali Fatih Fatih Erbakan’a Merhum babanız şu an hayatta olsaydı siz en derdi sorusu üzerine biraz daha fazla çalışın bu milletin kurtuluşu için çalışın dedi dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

İLK SELAMLAMA KONUŞMASINI İLÇE BAŞKANI İSMAİL ÇELEBİ YAPTI…

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı İsmail Çelebi yaptığı selamlama konuşmasında şunları söyledi “Sözlerime ilk olarak iftarımızda bizi yalnız bırakmayan siyasi parti ilçe başkanlarımıza, Mahalle muhtarlarımıza, Spor kulübü başkanlarımıza, dernek başkanlarımıza, Belediye meclis üyelerimize, Siyasi parti il ve ilçe yöneticilerine kısaca bu özle günde yani bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde düzenlediğimiz iftar soframızda bizi yalnız bırakmayan bütün hazirun’a teşekkür ederim.

Ayrıca yoğun programlarına rağmen bizi yalnız bırakmayan il başkanımız sayın Nuri Özata başkanıma, MYK üyelerimiz Sayın Gökhan Kasap’a, Aynı zamanda kurucu ilçe başkanımız ve şu an MYK üyemiz olan Mali Müşavir Onur Dolar’a, Diğer MYK üyemiz Mahmut Gül’e de özelikle teşekkür etmek isterim dedi.

Merhum Milli Görüşün kurucu liderlerinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ülkemizin ve İslam dünyasının refahı ve huzuru için ortaya koyduğu isabetli görüşlere bugün toplumun her kesimi hak veriyor.

Bir örnek vermek gerekirse siyonistlerin tahrif edilmiş tevrata ekledikleri arz-ı mevud yani büyük İsrail hayallerine ulaşmak için ilk olarak Irak’ı,sonra Suriye’yi, akabinde İran’a ve son olarak da Türkiye’ye saldıracaklarını bundan 30 sene önce söylediği zaman bir çok kişi merhum hocamızın abarttığını düşünüyordu. Ancak tam da buğun terör devletinin başında olan siyonistlerin İran’a saldırmadan kısa bir süre önce kendi televizyon ve gazetelerinde İran’dan sonra saldıracağımız sıradaki ülke Türkiye demekten çekinmediklerini hepimiz gördük.

İşte dünyanın başına bela olan Siyonistleri durduracak tel güç hiçbirinizin şüphesi olmasın ki Milli görüş ruhudur.” Dedi.

Daha sonra Yeniden Refah partisi MYK üyesi ve 31 Mart 2024 Yerel yönetim seçimlerinden Zeytinburnu belediye başkan adayı Gökhan Kasap,Diğer bir MYK üyesi ve Zeytinburnu kurucu ilçe başkanı Mali Müşavir Onur Dolar ve MYK üyesi Mahmut Gül’de yüzlerce katılımcıya ülkemizin ve dünyanın Milli görüş anlayışına çok ihtiyacı olduğunu söyleyerek şu an Türkiye’de güçlü bir Milli görüş hükümeti iktidarda olsaydı kesinlikle ABD ve İsrail Gazze’ de, Filistin’ de, Beyrut’ta ve İran’da bu katliamlarını yapamazlardı diyerek uluslararası hukuka ve nizama uymayan ABD ve suç ortağı İsrail’in başlarına buyruk hareketlerde bulunamayacaklarını ifade ettiler.

Yeniden Refah Partisi İstanbul il Başkanı Nuri Özata ‘da yaptığı konuşmada bu zor ekonomik şartlar altında Zeytinburnu ilçe başkanımız İsmail Çelebi ve yönetiminin yüzlerce kişiyi aynı iftar sofrasında bir araya getirdiği için emekleri için teşekkür etti.

Özata konuşmasında hep beraber ilk seçimde Yeniden Refah Partisini iktidar yapmak için gece gündüz çalışmamız gerekir dedi.

İftar programı ilçe başkanı yardımcısı Saddettin Başaran’ın yemek duası ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)