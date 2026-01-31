BAŞKAN KALEM ŞUNLARI SÖYLEDİ

Zeytinburnu Kahramanmaraşlılar Derneği olarak gerek İlimiz gerekse ilçemiz Zeytinburnu için güzel hizmetlere imza atıyoruz. Kısa bir süre önce yapılan kongrede ZEYDEF genel başkanı seçilen Mehmet Çakır üye derneklerini ziyaret etmeleri kapsamından derneğimize yaptığı ziyaretten dolayı çok memnun ve mutlu olduk. Başkanımıza ve heyetine yaptığı nazik ziyaretten dolayı kendisine ve heyetine teşekkür ederim şeklinde konuşan Necati Kale 2026 yılı ZEYDEF için daha güzel olacak dedi.

ZEYDEF BAŞKANI MEHMET ÇAKIR ZEYDEF KURUCU DERNEK BAŞKANLARINA VE YÖNETİMLERİNE YAPTIĞIMIZ ZİYARETLER ÇOK FAYDALI VE VERİMLİ GEÇİYOR DEDİ

“ZEYDEF’in kurucu derneklerine yaptığımız ziyaretler ile hem dernek yönetimlerini daha yakından tanıma imkanımız oluyor hem de güzel sinerjisi olan bir çalışmaya imza atıyoruz. Zeytinburnu Kahramanmaraşlılar Dernek başkanımız sayın Necati Kalem’e ve yönetimine teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)