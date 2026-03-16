MALATYA’NIN KİTABINI HENÜZ 21 YAŞINDA İKEN 1993’DE YAZIP BASIMINI YAPAN GAZTECEİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER KÜRECİK NATO ÜSSÜ İÇİN ŞUNLARI SÖYLEDİ…

“Henüz 21 yaşında iken 1993’de Malatya’nın kitabını yazdım ve kendi imkanlarım ile basımını yaparak bu ilimizde eğitim öğretim gören yüzbinlerce evladımızın çevremizi tanıtalım ünitesine geldikleri zaman yararlandıkları kaynak kitabın yazarı olarak Malatya’mızın Akçadağ ilçesine bağlı KÜRECİK Bölgesinde kurulan ve siyonistlere HİZMET Ettiği söylenen RADAR Üssünün benim doğduğum şehirde olması beni çok üzüyor…

Malatyalı hemşehrilerimin bu radar üssünün siyonistlere hizmet etmesini kabul edeceklerin istemem.

Kimse bu NATO radar üssü demesin. NATO demek ABD demek, ABD demek de zaten İSRAİL demektir…

En azında şu an birer devlet gibi değil uluslararası hukuku ayaklar altına alan terör devleti gibi hareket eden ABD ve ‘İTRAL’ in bu süreçte kesinlikle KÜRECİK radar üssünden yararlanmaları engellenmelidir….

Türkiye Cumhuriyetini şu an idare eden hükümet’ de bir şekilde KÜRECİK Ve İNCİRLİK’de elde edilen veriler ile İTRAİL ve ABD’nin İRAN ve Beyrut’u bombalamaları hemen engellenmelidir…

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan sık sık Malatya KÜRECİK radar üssü’nün Siyonistlere hizmet ettiğini iddia ederek kapatılmasını istiyor.

Malatya’nın kitabını yazan bir kişi olarak şehrimde kurulan bir radar üssünün siyonistlere hizmet etmesini kabul etmem mümkün değildir. KİRECİK RADAR ÜSSÜ ACİLEN KAPATILSIN şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)