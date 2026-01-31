ZEYDEF BAŞKANI MEHMET ÇAKIR HEPİMİZ BİRİZ VE BERABERİZ DEDİ

ZEYDEF Başkanı Mehmet Çakır kıs abi süre önce yapılan kongre ile başkan seçildi. Kısa süre içinde üye derneklere yaptığı ziyaretler ile birlik ve beraberliği pekiştirmeye yönelik yaptığı çalışmalar ile dikkatleri üzerine çekti.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

En önemli çıkış ise 30 Ocak 2026’da geldi. ZEYDEF başkanı Mehmet Çakır yardımcısı Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek başkanı Suat Sarıkaya’yı, Zeytinburnu Trabzonlular Dernek başkanı Metin Hayıroğlu’nu alarak İstanbul Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (İZEDEF) başkanı ve aynı zamanda Zeytinburnu Şanlıurfalılar dernek başkanı Murat Tufan ve yardımcısı Zeytinburnu Ordulular Dernek başkanı Recai Memiş ile berabere faydalı ve verimli bir görüşme yaptılar.

Mehmet Çakır Konu İle ilgili gazetemize şunları söyledi “Her zaman söylerim bir yerde birlik ve beraberlik var ise orada rahmet, bolluk ve bereket vardır. Yok ise de karışıklık ve kargaşa vardır. Bir sür önce bazı dernek başkanlarımız bazı dedenlerden dolayı federasyonumuz olan ZEYDEF’ ten ayrılarak ayrı bir federasyon kurdular. İlk günden beri bu ayrılık beni üzmüştü.30 Ocak 2026’da yeni federasyon kuran arkadaşlarım ile verimli bir görüşme yaptık. İnşallah yeniden hep beraber yine ZEYDEF çatısı altında illerimize ve Zeytinburnu’ muza hizmet edecek bir ortam yakalarız dedi.

İstanbul Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (İZEDEF) başkanı Murat Tufan’da gazetemize şunları söyledi “Bildiğiniz üzere ben Şanlıurfalıyım bizde birlik beraberlik ruhu çok önemli. Yıllar önce ZEYDEF ‘ten ayrılarak yeni bir federasyon kurduk.

30 Ocak 2026 tarihinde ZEYDEF başkanı Mehmet Çakır ve Yönetiminden bir kaç arkadaşımız ile güzel bir toplantı yaptık. Bu toplantıda önemli konular konuştuk. Ancak nihai bir karara daha varamadık. İnşallah hepimiz için hayırlı olacak bir kara çıkar diye temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Ordulular Dernek başkanı İZEDEF başkan yardımcısı Recai Memiş’te şunları söyledi “güzel bir görüşme oldu. Bakalım süreç nereye evrilecek hep beraber bekleyip göreceğiz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)