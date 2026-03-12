Turan, İstiklâl Marşı’nın her okunduğunda ve her duyulduğunda milletin yüreğini aynı heyecan ve gururla doldurduğunu belirterek, “İstiklâl Marşımız bizim hikâyemizdir, bizim geleceğimizdir. Bugün, Milli Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklâl Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 105. yıl dönümünü idrak ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde doğan ve çocukluk yıllarının bir bölümünü burada geçiren Mehmet Âkif Ersoy’un, adeta Çanakkale Zaferi’nin ve Milli Mücadele ruhunun sesi olmak için dünyaya gelmiş gibi bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Turan, İstiklâl Marşı’nın milletin değerlerini ve mücadelesini en güçlü şekilde anlatan bir eser olduğunu ifade etti.

Turan açıklamasında, “İstiklâl Marşı; geçmişimizi, mazimizi ve gelecekteki vazifemizi anlatan; inancımızı, kimliğimizi ve neyle, nasıl mücadele etmemiz gerektiğini tarif eden büyük bir eserdir. Bu dünyada ancak Mehmet Âkif’in kaleminden çıkabilecek bir millet manifestosudur.” dedi.

İstiklâl Marşı’nın kabulünün 105. yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Âkif Ersoy’u rahmet ve şükranla andıklarını dile getiren Turan, “Çanakkale Destanı’nın, Safahat’ın ve vatan millet aşkıyla kaleme alınmış yüzlerce eser ile Anadolu’nun dört bir yanında verdiği vaaz ve sohbetlerle Milli Mücadele’ye destek olan Milli Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u rahmet ve şükranla yâd ediyoruz. Merhumun dediği gibi; ‘Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın.’ Amin.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)