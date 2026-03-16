Erdoğan’ın 2023’de Bağ Kur’ lu 7.200 Gün İle Emekli Olacak Sözü Ne Oldu ?

Bilindiği Üzere Erdoğan 14 Mayıs 2023 genel seçimleri öncesi aynen şunu söyledi “Bağ Kur’lu’ nun yanında çalışan 7.200 Gün ile emekli oluyorken aynı işi yapan Bağ Kur’lu ya sen 9.000 bin gün ile emekli olacaksın demek yanlıştır demiş.

Devamında yapacağımız yasal düzenleme ile bu hatayı düzelteceğiz diyerek söz vermişti.

Verdiği söz ile seçimi kazanmış o günden bu yana tam 3 sene geçtiği halde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan verdiği sözü be yazık ki yerine getiremedi.

Bu satırların yazarı bir kişi olarak şu an 26 yıldır düzenli yani 9.300 gündür pirim ÖDÜYORUM.

Erdoğan 2023’de söz verdiği halde bizi emekli etmedi, EYT ile emekli olanlardan sadece 13 Ay sonra sosyal güvenlik sistemine pirim ödeyen birisi olarak EYY ye göre kademeli olarak 13 ay sonra yani 2024’ün 1. Ayında emekli olmam gerekirken emekli edilmediğim için tam 27 aydır bugünkü en düşük maaş olan 20 bin TL kaybım ve üstüne üstlük her ay ZORLA 10.150 TL aylık pirim benden alınıyor.

Bu hesap ile Mart 2026 itibari ile 27 Ay X 30.150 TL (Maaş kaybı ve ödediğim pirim) : 814.050 TL bugün itibari ile zararım var beni bu hakkımdan mahrum eden herkese hakkımı HELAL ETMİYORUM….

Hüseyin Çetiner - Mağdur Bağ Kur’lu -16 Mart 2026 Z.Burnu - İstanbul

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA