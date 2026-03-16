Turan mesajında, mübarek Ramazan ayının çok hızlı geçtiğini belirterek, bir kez daha bin aydan hayırlı Kadir Gecesi’ne ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade etti. Bu gecenin; dua, tövbe ve rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Turan, “Edecek duamız, dileyecek özrümüz çok; hem kendimiz hem İslâm âlemi hem de insanlık için isteyeceklerimiz çok. Rahmeti ve kudreti sonsuz olan Cenab-ı Hakk’ın bizlere ikramı olan bin aydan hayırlı bu geceye sığınıyoruz.” dedi.

Kadir Gecesi’nin, kul ile Allah arasında hiçbir perdenin olmadığı, samimi duaların kabulüne vesile olan müstesna bir gece olduğunu ifade eden Turan, bu gecenin insanların hayatında umut, sıkıntılardan kurtuluş ve yeni başlangıçlara vesile olması temennisinde bulundu.

Mesajında Türkiye için de dua ettiklerini belirten Turan, ay yıldızlı bayrağın ilelebet dalgalanmasını, milletin kardeşliğinin daim olmasını dilediklerini kaydetti. Turan, Çanakkale’de yazılan destanın hatırlattığı birlik, fedakârlık ve vatan sevgisinin her zaman yol gösterici olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan mesajının sonunda, bu vatanı emanet eden aziz şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek tüm vatandaşların Kadir Gecesi’ni tebrik etti ve yapılan duaların kabul olması temennisinde bulundu.

