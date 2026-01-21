İLK KONUŞMAYI ZEYDEF BAŞKANI MEHMET ÇAKIR YAPTI

ZEYDEF’ İn çiçeği bununda başkanı Mehmet Çakır Federasyonunun yeni yönetimi ile beraber kalabalık bir heyet ile Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy’u ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Çakır konuşmasında “Yoğun programlarınıza rağmen bizi kabul ettiğiniz için kendim ve yönetim kurulu üyelerim diğer dernek başkanlarım adına size teşekkür ederim dedi, Başkan Mehmet Çakır konuşmasının devamında bildiğiniz üzere bazı dernek başkanı arkadaşlarımız bir süre önce bizden ayrılarak başka bir federasyon kurdular.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Benim o federasyonunda bulunan diğer dernek başkanı arkadaşlarım ile hiçbir sorunum yok. Hepsini çok sever sayarım. Önümüzde süreçte üzerimize düşeni yaparak hepsi ile fikir alışverişinde bulunup ZEYDEF çatısı altında birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam etmek isterim.

Benim fikrim ve düşüncem bütün derneklerimiz ile beraber ilçemiz ve illerimiz için bir çalışma yapmak isteriz. İnşallah o arkadaşlarımız da birlik beraberlikten yana olurlar hep beraber daha güzel işlere imza atarız şeklinde” konuştu.”

Daha sonra ziyarete katılan dernek yöneticileri kendilerini, tanıtarak duygu ve düşüncelerini ifade ettiler.

Son konuşmayı Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy yaparak şunları söyledi” Öncelikle günün bu saatinde buraya bizi ziyarete geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her bir derneğimiz olarak ilçemize renk katan birer çiçeksiniz. İlçemize değer kattığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Her yerde olduğu gibi STK. larda da birlik ve beraberlik mühim başkan Mehmet Çakır’ın ifade ettiği konuşmasını çok önemsiyorum. Ben Hepinize başarılar dilerim şeklinde konuştu.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)