Zeytinburnu’nda Ramazan’ın bereketi ve birlik ruhu, her akşam düzenlenen kültür-sanat programlarıyla yaşatılmaya devam ediyor. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikler, hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden zengin içerikleriyle Ramazan gecelerine anlam katıyor. Ücretsiz olarak düzenlenen programlar, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği keyifli bir atmosfer sunuyor.

6 Mart Cuma

Saat 21.00’de çocuklara yönelik Nasrettin Hoca ve Komşuları Gösterisi ile eğlence dolu anlar yaşanacak. Sosis balon, yüz boyama ve maskot etkinlikleriyle minikler Ramazan sevincini doyasıya yaşayacak.

Saat 21.30’da ise “Erdem Abi ile Al Gözüm Seyreyle” programı sahnede olacak.

7 Mart Cumartesi

Saat 21.30’da Mustafa Karataş söyleşisiyle Ramazan’ın manevi iklimine dair sohbet gerçekleştirilecek.

8 Mart Pazar

Saat 21.30’da Ömer Karaoğlu konseri, ezgi ve ilahiler eşliğinde gönüllere hitap edecek.

13 Mart Cuma

Saat 21.00’de çocuklar için Sihirbaz Gösterisi düzenlenecek. Sosis balon, yüz boyama ve maskot etkinlikleriyle program renklenecek.

Saat 21.30’da ise Sertaç Abi ile “Ramazan Yolculuğu” sahne alacak.

14 Mart Cumartesi

Saat 21.30’da Hayati İnanç söyleşisi, edebiyat ve kültür ekseninde Ramazan akşamlarına anlam katacak.

15 Mart Pazar

Saat 21.30’da İbrahim Sadri ve Ender Doğan konseriyle Ramazan gecesi, duygu dolu bir atmosferde tamamlanacak.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un öncülüğünde hazırlanan Ramazan programı, kültür, sanat ve maneviyatı bir araya getirerek ilçe sakinlerine dolu dolu bir Ramazan yaşatmayı hedefliyor.

Ramazan ayı boyunca devam edecek etkinliklere tüm vatandaşlar davetlidir.