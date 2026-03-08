Kadınların sadece aile hayatında değil, üretimden eğitime, sağlıktan kamu hizmetine kadar hayatın her alanında büyük sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Turan, “Bu hayatın yarısı onlar. Ana onlar, eş onlar, evlât onlar. Evde aş, fabrikada iş, hastanede şifa, okulda ve ofiste akıl; yeri geldiğinde cephede yürek yine onlar” ifadelerini kullandı.

Kadınların fedakârlığı ve emeğinin toplumun geleceğini şekillendirdiğini belirten Turan, “Bugünün kahramanı kadınlarımızdır. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere hayatımıza değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarı diliyoruz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)