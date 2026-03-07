Birisi Bana Narsist,Bencil, Cahil insan’a bir örnek verin derse gözüm kapalı hiç düşünmeden Trump derim.

Ben Ali Hamaney’in oğlu’nun yeni lider olmasını istemiyorum diyebiliyor. Ulan cahil siyasetten bir gram anlamıyorsun, zekanın kırıntısı sende yok. Senin Haydut devletin 261 yaşında Türkiye ile İran’ın sınırlarını belirleyen 1639’da yapılan ve halen bugünde geçerli olan Kasrı Şirin anlaşması bile 387 Yaşında…

Sasani ve Pers İmparatorlukları ve onlardan önce İran’ın geçmişi en az bilinen ile 2.500 yıla dayanıyor.

Kadim bir ülke olan İran ile Venezuela’yı bir tutuyorsun ve diyorsun ki İran’lı yöneticileri, bilim adamlarını, komutanlarını öldürürsem İran diz çöker diye düşünecek kadar akılsızdın ey bunak Trump.

Netantahu’nun Arzı-ı Mevud’a ulaşan kişi ben olurum diye kini aklının önüne geçmiş.

Zaten Yahudiler adaletle hükmetmedikleri için devlet işinden anlamazlar. Onlar faizcilik, kuyum gibi paralı işleri yaparak paralarına para katabilirler.

Onları devleti Şantaj, yalan, hile ve desise ile yönetebileceklerini düşünüyorlar. Ama bu düşünce yanlış. Bunlar 1948’de İsrail terör devletini kurdukları günden bu yana orada kan ve gözyaşı hiç eksik olmadı olmazdı.

TRUMP’ı ajanları sapık Jefrrye Epstein in sapık görüntüler ile

diye son ABD ziyaretinde sana Jeferry Epstein ile yaptıkları sapıklıkların belgelerini ve video kayıtlarını alıp sen İran’a saldırımıza destek vermez isen bu kayıtları bizim güdümümüzde olan medya ile dünyaya servis ederiz dedi Netanyahu son görüşmesinde Trump’a.

Trump düşündü zaten Yahudi lobisi ABD’de güçlü bu istekleri kabul etmezsem zaten sicilim kabarık başım belaya girer dediği için siyonist Netanyahu hırsızının isteklerini kabul etti.

Kendi ülkesinde bir çok davası olan kasap Neranyahu ömrünü biraz daha uzatmak için Gazze’ye ve İran’a ölüm yağdırıyor.

Katliamın ilk gününde okul bombalayrak 150 çocuğu hunharca bile isteye katlederek İran halkına bakın biz çocuk bile öldürüyoruz kimse bize bir şey diyemez size neler yapmayız demek istedi.

YENİLECEKSİNİZ PUŞTLAR YAŞATTIĞINIZ ACIYI YAŞAMADAN ÖLMEYECEKSİNİZ…

Biz de her yere müdahale ederim hakkını kendinde gören ABD’nin zorba yönetimini ve 1948’den bu yana bölgede kan akıtan bebek, çocuk, kadın yaşlı ayrımı yapmadan yüzbinlere kişinin kadına giren sapık İsrail rejimini hiç mi hiç beğenmiyoruz diye bizim bu hakların değiştirmeyi düşünmediği rejimi değiştirmeye nasıl ki hakkımız yoksa PUŞT Trump’da ben İran’ın yeni liderini belirleyeceğim demeye hakkı yoktur.

Ey zalimler yenileceksiniz ve hak ettiğiniz yere defolup gideceksiniz. Artık, bebek, ,çocuk, kadın, yaşlı ve sivil katliamlarınızı kabul etmiyoruz.

İstanbul Times - Hüseyin Çetiner - 7 Mart 2026