CHP ZEYTİNBURNU BELEDİYE MECLİS ÜYESİ VE GRUP BAŞKAN VEKİLİ HASAN HÜSEYİN ÜSKÜDAR GÜNDEMİN 2 MADDESİNE RED OYU VERECEKLERİNİ ANCAK AKP VE MHP ÇOĞUNLUĞU İLE HALKIN 5.046.95 M2 LİK ARSASINI SATACAKLARINI SÖYLEDİ

Hasan Hüseyin Üsküdar gazetenize yaptığı konuşmada şunları söyledi ”Zeytinburnu ilçemizin Kazlıçeşme mahallesi 774 ada,62 parsel (1.312.01 m2) ve 63 parsel (3.734.95 m2)sayılı toplam 5.046.95 m2yüzölçümlü taşınmazlar 5393 sayılı Belediye Kanunun’ nun 18 Maddesinin € bendi uyarınca satışının yapılması hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün teklifi meclis tarafından Çarşamba günkü meclis toplantısında görüşülmek üzere sevk edildi.

CHP Meclis grubu olarak Sağlık alanı olarak işaretleten bu 5 dönümlük yerin satılmasına gerek yoktur.

Zeytinburnu halkının sağlık sorunlarına deva olmak için burada güzel bir semt polikliniği veya başka bir sağlık tesisi yapılabilir. Zeytinburnu Belediyesini yöneten AKP’li borcumuz yok diyorlar.

Mademki borcunuz yok ise neden İstanbul’un en değerli lokasyonunda yer alan 5 dönümlük arsamızı satıyorsunuz ?

Burası kamu kaynakları tarafından yapılarak Zeytinburnu halkının bir çok ihtiyacı için kullanılabilecek bir bina yapmak mümkün iken sırf kısa süreli borçlarınızı ödemek için burayı satmanız doğru değildir.

Bu satışı doğru bulmadığımız için 16 CHP Meclis üyesi olarak 2 Mart 2026’da meclise sevk edilen 2.maddedeki karara RED oyu vereceğiz dedi.

