KILIÇ İLK OLARAK PROF.DR.NECMETTN ERBAKAN’IN 15.VEFAT YIL DÖNÜMÜ ANMASINA KATILDIKTAN SONRA GÜN BOYU ZEYTİNBURNU’NDA SİYASİ ÇALIŞMALARDA BULUNDU…

Suat Kılıç gün boyunca partisinin Zeytinburnu ilçe başkanı İsmail Çelebi ile bir çok yere ziyaretler yapan genel başkan yardımcısı eski bakan Suat Kılıç akşam saatlerinde de Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF)’nu ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu.

ZEYDEF başkanı Mehmet Çakır ‘da şunları söyledi ”Öncelikle Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı sayın İsmail Çelebi’ye ve Genel başkan yardımcısı eski bakan Suat Kılıç’ın nazik ziyaretlerinden dolayı her iki başkanıma teşekkür ederim. ZEYDEF her kesim ve partiye karşı önyargısız bir şekilde kapılarını açıyor. Bugün burada bizi ziyaret eden sayın bakanıma ve partisinin teşkilat mensuplarına teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)