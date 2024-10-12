İSTANBUL TIMES TV OLARAK ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANLĞI KONUŞMASINI BAŞTA SONA KAYIT ALTINA ALDIK İstanbul Tv Youtıube İzleyebilirsiniz
Zeytinbunru ilçe ziyaretinde ilk selamlama konuşmasını İlçe başkanı İsmail Çelebi yaptı. Kısa konuşan Çelebi sözü il başkanı iş insanı Nuri Özata'ya verdi.
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Özata Şunları söyledi "Bizim partimizin kurucusu genel başkan değil o bir lider. Onun soyadı bir marka, merham Erbakan hocamızın bundan tam 30 sene önce konutukları her şey bugün daha iyi anlaşılıyor dedi.
Partimiz ikitdara çok yakın. Halkımız Milli görüşün iktidarını istiyor.İnşallah ilk genel seçimde kaynak paketlerimiz ile ülkemizi bu ekonomik çıkmazdan kurtaracağız dedi.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Başkanı Nuri Özata'nın tam konuşmasını izlemek için İstabul Tv.Youtube kanalımıız ziyaret edebilirsiniz ...
Editör: Hüseyin Çetiner