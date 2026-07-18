ADNAN SAYGILI SOSYAL MEYDA HESABINDA KİTABININ DAHA ÇOK KİŞİYE ULAŞMASI İÇİN DESTEK VEREN DOSTLARINA TEŞEKKÜR ETTİ …

Tadımlık Sözler Kitabımı alıp paylaşan Başta Can Dostum Ahmet Bagbekleyen Kıymetli Eşi Uğur Bagbekleyene, C.H.P Gungoren Meclis Üyesi Nuran Ortaclı,Sultan Kalyoncuya, Elif Kalaycıoğluna, Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayvaya . Opr Dr Nejdet Demire, Dr Sedat Işika Corona hastalığında yaşadığım sıkintili dönemlerde bir an yalnız bırakmayan Kıymetli Hocam Dr. Özer Güvence, İstanbul Times Grubunun imtiyaz sahibi Gazeteci Yazar Hüseyin Cetiner’e tabi ki Kitabın çıkması için her türlü imkanları sunan Dil Kitapları yayınevinin Sahibi Aleni Aliye, Mustafa Dilkiye telefonla arayıp tebrik edenlere en içten Sevgilerimle, Saygılarımla ilerleyen günlerde Gala gecesinde buluşmak üzere.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)