YENİDEN REFAH PARTİSİ’NDEN TÜM TÜRKİYE’DE İMZA SEFERBERLİĞİ

“Kürecik Radar Üssü kapatılsın, İsrail kör olsun, Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı kapatılsın, İsrail’de hayat dursun” sloganlarıyla başlatılan kampanya kapsamında parti teşkilatları, il ve ilçe merkezlerinde kurulacak stantlarla vatandaşlardan imza toplayacak.

Yeniden Refah Partisi yetkilileri, kampanyanın amacının milletin vicdanını ve tepkisini güçlü bir şekilde ortaya koymak olduğunu belirterek, söz konusu çalışmanın sadece bir imza kampanyası değil, aynı zamanda toplumsal bir duruşun ifadesi olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürütülecek çalışma ile teşkilatların sahaya ineceği ve vatandaşlarla birebir temas kurulacağı ifade edilirken, kampanyanın kısa sürede geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu kampanya ile aziz milletimizin sesi olmayı, mazlumların yanında güçlü bir duruş sergilemeyi amaçlıyoruz. Tüm Türkiye’de sahaya inerek milletimizin hissiyatını ortaya koyacağız” denildi.

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı İsmail Çelebi Gazetemize yaptığı açıklamada Zeytinburnu ilçe başkanlığı olarak değişik noktalarda kuracağımız stadlarımızda hem imza kampanyamızı yürüteceğiz hem de isteyen halkımız partimize üye olabilecek dedi.

