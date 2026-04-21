Prof. Özdağ: “Basının İktidardan Korkmadığı Ama İktidarın Basından Koktuğu Bir Türkiye Olmalı”

Biz de hukuk devletinin, Anayasasının askıya alındığı, baskıların her geçen gün daha da arttığı bir ortamda, sansürlerin güçlendiği bir ortamda, muhalefet olarak sahada vatandaşla bir araya gelerek Zafer Partisi’nin politikalarını anlatmak istiyoruz ve anlatıyoruz da. Muğla'da da daha önce Bursa'da olduğu gibi, buradan geçeceğimiz İzmir'de olacağı gibi, kurum ve kuruluşları ziyaret ediyoruz.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın “Muğla’ya geliş amacınız nedir?” sorusuna verdiği yanıt:

Pazar yerleri ziyaretleri gerçekleştiriyoruz, esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz, sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyoruz. Hem onların dertlerini dinliyoruz, sorunlarını not ediyoruz, hem de Zafer Partisi'nin çözümlerini onlarla paylaşıyoruz.

Tabii bütün bunlar olurken, bakın, burada devletin Anadolu Ajansı'nı görmüyorum. Var mı acaba bir yerde? Yok. Devletin TRT'si de yok. Ama bunlar şaşırtıcı mı? Hayır şaşırtıcı değil. Bir süre önce Gümülcine'ye gittim ve Gümülcine'de Türk direniş günü münasebetiyle bir toplantıya katıldım. Bu toplantıya Türkiye'den katılan tek siyasetçi bendim, tek Genel Başkan bendim ve en önde başkonsolosumuzla birlikte oturdum ve konuşma yapmak için davet edildim.

TRT orada çekim yaptı fakat beni ne izleyiciler arasında yayınladılar ne konuşmacılar arasında yayınladılar. Yapmış oldukları haberden itinayla Zafer Partisi'ni ve Ümit Özdağ'ı çıkartarak haberleri yaptılar.

İşte biz bu ortamda, bu baskı ve sansür ortamında yayın yapıyoruz, çalışma yapıyoruz, açıklama yapıyoruz. Onun için iktidardan çok daha fazla sahada olmak durumundayız. İktidar televizyonları kullanıyor, sosyal medyayı kullanıyor, radyoları kullanıyor, devletin bütün imkanlarını kullanıyor ve bizim de vergilerimizle yayın yapan Türkiye Radyo Televizyonu bizim açıklamalarımızı yayınlamıyor. Özetle nasıl bugüne kadar baskılara ve sansürlere rağmen, ambargolara rağmen kendimizi ve partimizi hapse girme dahil her türlü baskıyı yaşayarak bugünlere getirdiysek, bundan sonra da aynı kararlılıkla sahada olmaya ve Türk halkına Zafer Partisi'nin politikalarını anlatmaya devam edeceğiz.”

Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın “Zafer Partisi iktidarında basın tekrar hür olabilecek mi, bunun teminatını verebiliyor musunuz?” sorusuna verdiği yanıt:

“Rahatlıkla veririm. Yani basının iktidardan korkmadığı ama iktidarın basından korktuğu bir Türkiye olmalı.”

Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın “Olası bir seçimde CHP’nin çıkaracağı destekleyeceğiniz bir aday var mı?” sorusuna verdiği yanıt:

“Öncelikle daha seçim ortamı oluşmadı. Bırakın erken seçimi, Anayasal bir zorunluluk olan ara seçimi dahi iktidarın Anayasayı çiğneyerek yapmama niyetinde olduğunu görüyoruz. Onun için daha bu aşamada CHP'nin hangi adayı çıkartacağını, çıkartmayacağını tartışmayız. Yani illa CHP'nin çıkartacağı aday üzerinden bir konuşma yürütmek de mantıklı değil.

Belki birçok siyasi parti bir araya gelerek bir aday çıkartacaklar. Belki biz bir aday çıkartacağız, Cumhuriyet Halk Partisi destekleyecek. Türkiye’de siyaset dinamik. Bakın, daha radikal bir soru sorayım: seçimlere giderken kaç CHP olacağını da bilmiyoruz. Biliyor musunuz arkadaşlar kaç CHP olacağını? Bilmiyorsunuz.

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan bir açıklama yaptı ve dedi ki: ülkemiz yakında daha iyi bir ana muhalefet partisine kavuşacak. Herhalde AK Parti'yi ana muhalefet partisi yapma projesinden bahsetmedi. Biz öyle yorumluyoruz ama onun kafasında bir başka model var.

Böyle bir ortamda Türk siyaseti her türlü gelişmeye, anti-demokratik gelişmeye, sürprize hazırlıklı olmalı. Uzun vadeli soruları gazeteciler rahatlıkla sorabilirler ama bizlerin siyasetçi olarak aynı rahatlıkla böyle hukuk dışı ve beklenmez gelişmelerin olduğu bir ortamda cevaplandırmak zor. Ben tutuklanarak Silivri'ye yollandığım gün avukatlara ‘nasıl oldu da bir gözlem tutuklandı?’ diye sorduklarında Türkiye'nin bütün avukatlarının verdiği bir cevap vardı.

‘Bize bu soruyu sormayın çünkü bizim öğrendiğimiz hukuk bu değil, biz böyle bir hukuk konusunda bilgi sahibi değiliz’ diyorlardı. Doğruydu bu cevap. Türkiye'de siyaset de şimdi böyle gerçekleşiyor. Onun için biz Zafer Partisi olarak bugün üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu da Türk halkına gerçekleri anlatmak ve Zafer Partisi politikalarını izah etmek. Seçim zamanı nasıl bir siyasal konjonktür olur onu da hep birlikte göreceğiz”

Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın “Açıklamalarınızda Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği vurgusu yapıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti ve Kürtlerle ilgili bakış açısı sizin bu düşüncelerinizle çelişir mi?” sorusuna verdiği yanıt:

“Bizim bu konudaki tavrımız çok açıktır, nettir. Cumhuriyet Halk Partisi’ne de bütün kamuoyuna da bunu ifade ettik. Atatürk, Şeyh Said'le, Seyit Rıza'yla aynı masaya oturmadı, onların temsilcileriyle de oturmadı, taraftarlarıyla da oturmadı. Onlara gereken dersi, cezayı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin de bugün Abdullah Öcalan ve onun temsilcileriyle masaya oturmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu konuda da ısrarcıyız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda kendi kararını muhakkak kendisi verecektir.”

Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın “Zafer Partisi'nin politikaları sadece göçmen politikasından ibaret? Türkiye'nin kronikleşmiş sağlığı, eğitim, iç güvenlik, dış güvenlik konusunda bütün kronikleşmiş rahatsızlıkların ortadan kaldırabilecek projeleriniz var mı?” sorusuna verdiği yanıt:

“Evet, Zafer Partisi açısından tabi sığınmacı meselesi ve kaçak meselesi çok önemli bir ekonomik, demografik ve milli güvenlik sorunudur. Zafer Partisi'nin bu konuda yapmış olduğu tespitlerin doğruluğu, öngörülerin ne kadar önemli ve hayati olduğu yaşadığımız gerçekliklerle tekrar tekrar ortaya çıkıyor. 12 Gün Savaşından çıkartılması gereken derslerle ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bilimsel kuruluşu olan Milli İstihbarat Akademisi 1 Ağustos 2025'te ‘12 Gün Savaşından alınması gereken dersler’ adlı bir rapor yayınladı.

Bu raporun 35. sayfasında İran'daki Mossad’ın Afganları nasıl devşirerek bilgi topladığından bahisle Türkiye'nin artık istihbarat ve güvenlik mekanizmalarının mevcut sığınmacı ve kaçak meselesini kontrol altına alamadığı, bu tehditle tek başına yüzleşemediği ve başa çıkamadığı, bundan dolayı Türk halkının bu konularda bilgilendirilmesi gerektiği tespiti yer alıyor.

Lütfen bu raporu internetten bulun, 35. sayfasını üçüncü paragrafını okuyun. Zafer Partisi yıllardan beri bunu uyarıyor. Aynı raporda Türk halkı bu konuda aydınlatılmalıdır diyor. Biz de diyoruz ki ‘ben aydınlatıyordum, beni içeriye attınız’. Ama Zafer Partisi'nin bu konuda söyledikleri doğru.

Her sene 11 milyar dolar harcıyorsunuz. Hala harcıyorlar. Vatandaşlık vererek yabancılar üzerinden Türkiye'de seçimleri manipüle ediyorsunuz. Evet, milyonlarca insan vatandaşlık aldı. Bütün bunlar tabii ki Türkiye için çok ama çok önemli tehditlerdir. Bu insanların devletler hukukuna uygun bir şekilde vatanlarına yollanması lazım. Bakın Türkiye'de 5 milyon Suriyelinin olduğu kayıtlı devlet yetkilileri tarafından da dile getirilir. Suriye'de iç savaş sona erdi.

Dönen Suriyeli sayısı 600 bin diyorlar. O da eğer gerçekten döndüyse. Geriye kalanlar, onlar ne zaman dönecekler? Evet, bu senenin başından itibaren hastanede onlar da ilaç parası ödemeye başladılar. Peki diğer sağlık hizmetleri, sosyal yardımlar? Ekonomi üzerinde bir yük oluşturmaya devam ediyorlar. İstihdam piyasalarının bozulması, evet.

Tabii ki Türkiye'nin sığınmacılar kadar önemli bir başka sorunu daha vardır. Uyuşturucu ve sanal kumar. 3 milyondan fazla bağımlı insan var bu ülkede. 3 milyon bağımlı insanı anne ve babasıyla birlikte hesaplarsanız 9 milyon ediyor. Bağımlılıktan doğrudan etkilenen nüfus.

Bakın, öyle trajediler yaşanıyor ki bu konuda. Bir baba sosyal medyada diyor ki, kızım çocuğu olduktan sonra bizim eve gelmeyi, anne ve babasının evine gelmeyi reddediyor. Kendisine neden gelmiyorsun diye sorduğumda, çünkü ben çocuğumun dayısını görerek büyümesini istemiyorum.

Dayısı uyuşturucu kullanıyormuş. Böyle milyonlarca insan var arkadaşlar Türkiye'de. Sanal kumar aileleri yıkıyor. İstanbul'da operasyonlarda meşhurların alındığını görüyoruz.

Ama bir kere de baronların mal varlığına el konulduğunu görelim. Tedavinin zorunlu hale getirildiğini görelim. Türkiye'ye Afganistan ve İran üzerinden uyuşturucu getiren baronların Afganistan'da, Pakistan'da, İran'da öldürüldüğü haberlerini Türk istihbaratı tarafından dinleyelim. Bunları duymuyoruz. Biz bunları yapacağız.

Hukuk olmadan, adalet olmadan ve eğitim olmadan ekonomik kalkınma gerçekleşmez. Ve Devlet Planlama Teşkilatı olmadan, karma ekonomik modele geçmeden ekonomik kalkınma gerçekleşmez. Şimdi Zafer Partisi olarak biz bu ekonomik kalkınma modelimizi anlatıyoruz.

Muğla'da da güne ilk ziyaretimize zaten Ticaret Odası’nı ziyaret ederek başladık. Oradaki yetkili arkadaşlarımızla Zafer Partisi’nin ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için öngördüğü enstrümanları ve yöntemleri konuştuk. Özetle Zafer Partisi kadroları AKP’nin geride bıraktığı tahribatı ortadan kaldıracak yol haritasına, anlayışa, programa ve deneyime sahiptir.”

Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın “Muğla’yı nasıl görüyorsunuz?” sorusuna verdiği yanıt:

“Tabii Muğla, Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar yapan Türk turizminin önde gelen şehirlerinden birisi. Balıkçılıkta çok ciddi bir ekonomik girdi sağlıyor. Milyar dolarları aşan bir ekonomik girdi.

Turizmde 5 milyar dolara yaklaşan önemli bir girdi sağlıyor. Ama Muğla yapmış olduğu ekonomik katkı kadar destek alıyor mu derseniz, ne yazık ki alamıyor. Ve burada da yine iktidarın tercih politikalarının önemli olduğunu, etkili olduğunu görüyoruz. Bunun düzelmesi için de Türkiye'de yeni bir iktidar anlayışına ihtiyaç var. Zafer Partisi de o iktidar anlayışını temsil ediyor.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)