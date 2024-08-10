Hedefleri arasında Esenyurt'u sporun merkezi haline getirmek olan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeye ait spor komplekslerinde verilen eğitimlerde çocuklar futbol, karate, yüzme, basketbol gibi birçok farklı branşta eğitimler alıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Çocukları yaz tatilinde sporla buluşturup onların fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen eğitimlerde minikler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Aileler yaz tatili süresi boyunca çocuklarına hem bedensel hem de zihinsel olarak gelişime fırsatı sunan çalışmalara imza attığı için Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e teşekkürlerini iletti. Başkan Özer ise her zaman sporun ve sporcunun yanında olacaklarını belirterek projelerin devam edeceğini belirtti.

“Prof. Dr. Ahmet Özer’e çok teşekkür ederiz”

Spor okulu öğrencilerinden Hiranur Kotenci, ileride masa tenisi hocası olmak istediğini belirterek şunları söyledi: “Burada arkadaşlarımla beraber masa tenisi oynuyorum. Zaman zaman farklı yarışmalar yaparak eğlenceli vakit geçiriyoruz. İleride masa tenisi hocası olmak istiyorum. Bu isteğimi gerçekleştirmek için burada çok çalışıyorum. Masa tenisine ilgi duyan arkadaşlarım da belediyenin kurslarına katılarak kendilerini geliştirebilirler. Bu imkânı sağladığı için Başkanımız Ahmet Özer’e çok teşekkür ederim.”

“Jimnastikle ilgili olimpiyatlara katılmak istiyorum”

Kursta arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdiğini ifade eden Zeynep Biçer ise şunları söyledi: “Burada eğleniyoruz ve farklı hareketleri öğrenme imkânı buluyoruz. Arkadaşlarımla vakit geçiriyor, oyunlar oynuyoruz. İleride jimnastikle ilgili olimpiyatlara katılmak istiyorum, bu hedefime ulaşmak için de çok çalışıyorum. Eğer jimnastiğe ilgi duyan arkadaşlarım varsa, buraya gelebilirler.”

Kaynak; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)