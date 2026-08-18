17 AĞUSTOS’UN ACISI AVCILAR’DA UNUTULMADI

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçti. Depremden en ağır şekilde etkilenen kentlerden biri olan Avcılar’da, hayatını kaybeden vatandaşların anısına anma programı gerçekleştirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner - Avcılar - İstanbul

Avcılar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Avcılar Kent Konseyi’nin düzenlediği program kapsamında katılımcılar Merkez Mahallesi’nde bir araya geldi. Sessiz yürüyüşün ardından Deprem Anıtı’nda gerçekleştirilen törende, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar saygı ve rahmetle anıldı.

17 Ağustos’un Avcılar’ın kent hafızasındaki derin izlerine dikkat çekilen programda, deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olmanın ve dirençli kentler oluşturmanın önemi vurgulandı.

“UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ”

Avcılar Belediye Başkan Vekili Av. Yüksel Can; 17 Ağustos’un yalnızca geçmişte yaşanan büyük bir acı değil, geleceğe yönelik sorumlulukları da hatırlatan önemli bir tarih olduğunu ifade etti. Başkan Vekili Can konuşmasına; “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde; meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, muhtarlarımız ve Avcılar Kent Konseyi ile birlikte depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle andık. 27 yıl önce yaşadığımız büyük acıyı unutmadık, unutmayacağız.

Avcılar, depremin izlerini en ağır şekilde taşıyan kentlerden biri. Bu nedenle geçmişten ders çıkararak dirençli ve güvenli bir kent oluşturmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir.

Depreme karşı hazırlıklı, dayanıklı ve güvenli bir Avcılar için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 17 Ağustos’ta hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun.” şeklinde devam etti.

Avcılar Belediyesi, 17 Ağustos’un kent hafızasında taşıdığı sorumlulukla afetlere karşı hazırlık, bilinçlendirme ve kentsel dirençlilik çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)