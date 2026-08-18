AFET ÖNCESİ FARKINDALIK VE BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ YELEK GİYDİRME VE PEÇ TAKMA TÖRENİ AKOM’DA GERÇEKLEŞTİ

Aslan, “Bin 500 mesai arkadaşımızın ilk etap eğitimini başarıyla tamamlamasının gururunu paylaşıyoruz. Fakat bu sadece güçlü bir başlangıçtır. Hedefimiz; 2027 yılının sonuna kadar tam 10 bin çalışma arkadaşımızı bu eğitimlerle donatmaktır“ dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin ÇETİNER -Eyüpsultan - İstanbul

NURİ ASLAN: “HER BİR ÇALIŞANIMIZ, İSTANBUL’UN DAYANIKLILIK ZIRHINI BİR KAT DAHA GÜÇLENDİRECEKTİR”

“Afet Öncesi Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Yelek Giydirme ve Peç Takma Töreni” İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın, İBB yöneticilerinin ve çalışanlarının katılımıyla AKOM’da gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, konuşmalarla devam etti.

BİN 500 İBB ÇALIŞANI AFET ÖNCESİ EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Kürsüde ilk konuşmayı yapan AKOM Başkanı Ergün Cebeci, “Personelimiz bu eğitimler kapsamında çadır kurtma tekniklerinden yüzeysel aramak kurtarmaya, yaralı tahliye usullerinden ilkyardıma ve modern arama kurtarma ekipmanlarının kullanılmasına kadar kritik öneme sahip birçok konuyu uygulamalı olarak başarıyla öğrenmiştir. Artık her biri yalnızca birer belediye çalışanı değil, olası bir afet anında ailesi, çalışma arkadaşları ve komşuları için birer ilk müdahaleci ve güven kaynağıdır” dedi.

“HEDEFİMİZ; 2027 YILININ SONUNA KADAR TAM 10 BİN ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZI EĞİTİMLERLE DONATMAKTIR”

“Bu sabah İstanbul’umuzun seçilmiş belediye başkanı ve yol arkadaşımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ve çalışma arkadaşlarımızın duruşmasındaydım. Sizlere selamlarını getirdim” diyerek konuşmasına başlayan Nuri Aslan, “Zorlu bir süreçten geçiyoruz ancak bu dönemi sizlerin inancı ve emeği sayesinde omuz omuza aşıyoruz. İlk günden bu yana gecenizi gündüzünüze katarak hem İstanbul’un geleceği hem de 16 milyon İstanbullunun hakkı için var gücünüzle çalışıyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“HATIRLAMAK SOMUT BİR HAZIRLIĞA VE KARARLI BİR EYLEME DÖNÜŞMELİDİR”

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde yaşanan olumsuzlukları hatırlatan Aslan, “Bundan tam 27 yıl önce, o karanlık 17 Ağustos gecesinde hepimizin yüreğine silinmez bir acı düştü. Marmara sarsıldı; binlerce canımızı yitirdik, sayısız ailenin hayatı bir gecede geri dönülmez biçimde değişti. Aradan yıllar geçti ancak o felaketin omuzlarımıza yüklediği tarihi sorumluluk dün gibi taze: Bir daha asla hazırlıksız olmamak. Biz o acıyı unutmadık, unutmayacağız. Fakat şunu çok iyi biliyoruz ki sadece hatırlamak yetmez; hatırlamak, somut bir hazırlığa ve kararlı bir eyleme dönüşmelidir” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

İBB İNSAN HAYATINI HER ŞEYN ÖNÜNE KOYUYOR

“Burada öğrendiğiniz tek bir teknik bilgi, sahada yapacağınız bilinçli bir müdahale ve o saniyelerde vereceğiniz soğukkanlı bir karar bir insanın hayatta kalmasını sağlayacak. Bugün burada bin 500 mesai arkadaşımızın ilk etap eğitimini başarıyla tamamlamasının gururunu paylaşıyoruz. Fakat bu sadece güçlü bir başlangıçtır. Hedefimiz; 2027 yılının sonuna kadar tam 10 bin çalışma arkadaşımızı bu eğitimlerle donatmaktır.

FELAKETTEN ÖNCE ÖNLEM ALMAK HAYAT KURTARIR PRENSİBİ İBB’ DE HAYAT BULUYOR e

Neden böyle bir hedef koyduk? Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İtfaiyesi, Zabıtası, İSKİ’si, İSBAK’ı, sahada ter döken binlerce çalışanı ve ilçe belediyeleriyle bu kentin her bir sokağına dokunan devasa bir kurumdur.

Bu büyük yapının içerisinde afet anında ne yapacağını bilen her bir çalışanımız, İstanbul’un dayanıklılık zırhını bir kat daha güçlendirecektir. Bugün mezun olan bin 500 arkadaşımız da işte bu güçlü savunma zincirinin ilk halkasıdır.

Bu inançla; eğitimlere zaman ayıran, her bilgiyi can kulağıyla dinleyen ve bir başkasının hayatı için bu kutsal sorumluluğu üstlenen bin 500 yol arkadaşımın her birini yürekten tebrik ediyorum.”

Tören, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın eğitimini başarıyla tamamlayan İBB çalışanlarına temsili olarak peç takmasıyla sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)