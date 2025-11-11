YETER ARTIK BİR AN ÖNCE KENDİ PARTİLERİNİZİN GELECEĞİNİ BİR KENARA ATIP HALKIN SORUNLARINA EĞİLİM

Ekonomi, Adalet, Eğitim, Tarım, Hayvancılık, kültür sanat vs. vs. 1991 seçimleri öncesi mecliste grubu olan siyasi partilerin genel başkanları TRT’de yuvarlak masa etrafında toplanarak bir moderatör’ ün sorduğu sorulara cevap verip saygı içinde birbirlerine sayın diye hitap ederek fikirlerini duygularını düşüncelerini seçmene aktarma imkanı bulurlardı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Ne yazık ki 3Y (Yokluk, Yolsuzluk, Yasaklar,) ile mücadele edeceğim diyerek iktidar olan Ak Parti’nin şu an bu isteğini 3K olarak revize ettiğini görüyoruz. Bunlar Kavga, Kaos Ve Kargaşa.

Düşünsenize adayı iyi olmamasına rağmen CHP 2023 genel seçimlerinde Ak Parti’nin hükümetin bütün avantajlarını kullanmasına rağmen ancak 2.turda % 52 ile seçimi kazanmıştı. CHP adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ da % 48 oy almıştı.

Yani bundan 3 sene önce yapılan seçimde bile ülkenin siyasi olarak karpuz gibi ortadan ikiye bölündüğünü herkes net ve çıplak bir göz ile görebiliyor.

Yapılan yasal değişiklik ile cumhurbaşkanı aynı zamanda Ak Parti genel başkanı da olunca tarafsız durmak bir yana canlı yayında yaptığı bir konuşmada “ CHP hararet yapacak, Dingili kıracak ve şanzımanı dağıtacak ” demek bir cumhurbaşkanına yakışmaz.

Bu sözü duyan insanların aklına hemen Şener Şen ve İlyas Salman’ın ÇİÇEK ABBAS filminde yaptıkları sataşma akıllara geliyor. Geçme rampada beni geçerim düzde seni. Aşıksan vur saza şoförsen baz gaza…. Ülkeyi bu sözlerle mi idare edeceksiniz sayın başkanlar ?

CUMHUR İTTİFAKI BİR YANDA MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİK DİYEREK PKK İLE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ YAPACAK, DİĞER YANDA YARIN SEÇİM OLSA CHP İMAMOĞLU İLE İLK TURDA % 58 İLE 60 ARASINDA BİR OY ALARAK SEÇİLME İHTİMALİ OLAN BİR DÖNEMDE HEM RAKİBİNİN DİPLOMASINI 35 SENE SONRA İPTAL EDECEKSİN,HEM TUTUKLAYACAKSIN HEM DE KARDEŞLİK VE MİLLİ BİRLİK DİYECEKSİNİZ BIRAKIN BUNA CHP VE MUHALİF SEÇMENİN İNANMASI AK PARTİ SEÇMENİ BİLE BU DURUMDAN CİDDİ ŞEKİLDE RAHATSIZ…

Halkın CHP ve AK Parti’den beklentisi hepimiz aynı gemide yaşıyoruz. Ekonomi kötü olursa sadece bir partinin mensupları değil toplumun her kesimi etkileniyor. Veya beklenen deprem sadece bir partinin seçmeni için değil herkes için aynı yıkıcı etkinlikte olacağı malum iken binlerce ortak sorun ve problemimiz var iken neden kendi partilerinizin bir sonraki seçimde partinizin alacağı oy ülke menfaatlerinin üstüne geçmesi normal mi ?

HALK YAPILACAK OLAN İLK GENEL SEÇİMDE KAGVA EDEN DEĞİL SORUNLARINA MAKUL VE MANTIKLI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GETİREN PARTİLERE OY VERECEĞİ YÖNÜNDE BİR BEKLENTİ VAR…

Özgür özel ile Erdoğan’ın kavga etmesi halkın bir problemini çözmüyor. Verilen haklar alınamaz ilkesi açık olduğu halde sırf cumhurbaşkanı adayı olacağım diye açıklama yapan muhtemel rakibinizin diplomasını iptal edip bir gün sonrada tutuklarsanız toplumun % 75’i unu hukuki değil de siyasi olarak görür ve görüyor da.

Süleyman Soylu’ya mı dedi yoksa yargı mensuplarına mı dedi net olmayan bir söz için yerel mahkemenin AHMAK dediği iddiası ile İBB başkanı ve CHP’nin 15 milyon 500 bin seçmenin oyları ile CHP’ nin cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’na yerel mahkemenin 2 yıl 7 ay 15 gün HAPİS ve 4 yıl’ da siyaset yasağı vermesini CHP seçmeninin kabul etmemesi gayet normal.

Çok aşırı şekilde İmamoğlu’nu düşman gibi gören Ak Parti’nin % 5 lik bir seçmeni dışında Ak Parti ‘nin seçmeni bile İmamoğlu’na verilen hapis ve siyaset yasağı cezasını ağır buluyor.

Süleyman Soylu defalarca İBB Başkanı İmamoğlu’na AHMAK dediği halde yargının Res’ en bir dava açmaması manidar bulunuyor. Ahmak aklını yeteri kadar kullanamayan kişilere dendiği ifade ediliyor.

Bu söz için daha yumuşak bir ceza örneğin 7/8 ay hapis cezası kararı verilip hükmün geriye bırakılması kararı verilebilirdi.

OLAN OLDU GEÇEN GEÇTİ CHP VE AK PARTİ HEMEN İVEDİ BİR ŞEKİLDE HALK’A FAYDASI OLMAYAN BOŞ SÖZ VE KAVGAYI ARALARAINDA BIRAKIP BİR AN ÖNCE ÜLKE MENFAATLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMALARI GEREKİR…

İktidar partisi ana muhalefet partisi dahil hiçbir siyasi parti ile ülkeye yararı olmayan kavga ve sert sözlerden kaçınmalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yurt gezisinde CHP’nin bir il veya ilçe başkanlığına gitse ne var ne yok bir çayınızı veya kahvenizi içmeye geldim dese birkaç kare foto ve kısa bir video ile milyarlarca dolar ile yamayacağınız ciddi bir huzur ve rahatlama imkanı sağlar.

Halkın düşündüğü bu basit, sade ve etkili eylemi Ak Partili yöneticilerinin düşünmemesi mümkün değil.

Bunu yapmamasının tek sebebi kalıyor. Seçmenimizi elimizde tutmak için rakiplerimi düşman gibi göstermeniz belki partinizin işine gelebilir ama ülke bundan ekonomik ve siyasi olarak çok zarar görüyor.

İBB başkanı dahil cezaevine atılan bir çok CHP li belediye başkanı ve bürokratların bazı hata ve eksiklikleri olabilir.

Aynı hata ve eksiklikleri Ak Partili belediye başkanları da yapıyor. Ancak onlara yargı bir şey yapmazken CHP’li başkanlara anında işlem yapması seçmenin gözünde kaçamıyor.

Bir örnek vermek gerekirse CHP’li Gaziosmanpaşa Belediye başkanı Hakan Bahçetepe’nin hataları günahları kusurları Ak Parti’li Bahçelievler Belediye başkanı Hakan Bahadır’dan daha mı az ?

Siyasi otorite her ne kadar 30 Ekim 2024’de Esenyurt Belediye Başkanı Prof .Dr. Ahmet Özer’in tutuklanması ile başlayan ve 19 Mart 2025’de il İmamoğlu’nun da içinde olduğu çok sayıda başkan ve bürokratın tutuklanması toplumun belleğinde derin bir travma oluşturdu.

Bir an evvel süreci rayına koymak hükümetin birinci önceliği olmalıdır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)