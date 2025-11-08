EKREM İMAMOĞLU: DÜNYA TERSİNE DÖNSE DE ORDU’NUN DERELERİ TERSİNE AKSA DA BAŞARACAĞIZ BU DÜZEN DEĞİŞECEK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, önümüzdeki ilk genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yargı görünümlü iktidar kumpasıyla tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının Türkiye ayağının bu haftaki durağı, Ordu oldu.

Ordu buluşması, Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan okunmasıyla başladı. Cumhuriyet Meydanı’nı hınca hınç dolduran Ordulular, 7 ayı geçkin süredir Silivri’de tutulan İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları lehine sloganlar atarak, iktidarı istifaya davet etti. İmamoğlu’nun, 231 gündür tutulduğu Silivri’deki hücresinden, 67’ncİ eylem noktasına yolladığı mektubu, CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar kamuoyu ile paylaştı.

İmamoğlu, Akpınar tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“Bugün, Ordu Cumhuriyet Meydanı’ndan tüm Türkiye’ye, çok güçlü bir demokrasi ve adalet mesajı veriyorsunuz. İradenize, geleceğinize sahip çıkıyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yürüttüğü kararlı ve öncü mücadele için, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanı Sayın Bülent Akpınar’a ve onun şahsında tüm örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili hemşerilerim; Karadeniz benim evim, ana, baba, ata ocağımdır. Ben, burada yoğrularak bugünlere geldim. Köklerimden hiç kopmadım. Bedenim ayrı kalsa da gönlüm hep bu diyarda oldu, hep de öyle olacak. Yıllardır, her işe başlarken, bu ülke için her yeni adımı atarken hep aynı duayı ederim: ‘Allah, beni ilk önce aileme, doğduğum topraklara, sonra da İstanbul’a ve ülkeme mahcup etmesin,’ derim. Ben, bu duadan aldığım güçle, Allah’a olan inancımla, milletime duyduğum sonsuz güvenle dimdik ayaktayım ve yılmadan mücadele ediyorum.”

“Bu bir cumhuriyet ve demokrasi mücadelesidir. Milletin seçilmiş temsilcilerine ve milli iradeye yönelik her türlü darbeye karşı, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyenlerin mücadelesidir. Bu bir, adalet ve hürriyet mücadelesidir. Kendisi için değil, herkes için, her yerde adaleti ve hürriyeti hakim kılmak için yola çıkanların mücadelesidir. Bu bir, bolluk ve bereket mücadelesidir. Bu ülkenin kaynakları bir avuç insanın kontrolünde olmasın, herkes hakkını alsın, herkes refaha kavuşsun isteyenlerin mücadelesidir. Bizim mücadelemiz, Türkiye’yi güçlü bir ülke yapma mücadelesidir. Ama bütün güç ve yetkileri bir kişide, bir partide toplayarak güçlü olamayız. Bir ülke, ancak kurumları güçlüyse güçlüdür. Meclis, hükümet, yargı kendi başlarına ve birbirlerine karşı güçlü olacak. Yerel yönetimler, medya, iş dünyası, sendikalar, meslek odaları güçlü olacak. Hepsinden önce, vatandaş güçlü olacak. Vatandaş; hak ve hürriyetleri, sahip olduğu maddi imkanları, güvenceleri bakımından güçlü olacak. Yöneticiler, vatandaş karşısında haddini bilecek. Hiç kimse vatandaşın sözünün üstüne söz söyleyemeyecek.”

“Ülkemiz, ekonomimiz, sanayimiz, teknolojimiz ancak böyle güçlenir, böyle büyür. Bunu başaramayan, ülkenin huzurunu kaçıran, refahını azaltan iktidar, 2024 yerel seçimlerinde milletten esaslı bir uyarı aldı. Millet, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere çok büyük bir destek verdi ve ülkenin bir sonraki iktidarını açıkça işaret etti. O günden bugüne, her adımında daha fazla hukuk dışına çıkan, her geçen gün daha da zalimleşen bir iktidarla karşı karşıyayız. Haksız hukuksuz davalarla, kötü muameleler ve baskılarla bizleri yıldırmaya, milletin iradesini zorbalıkla şekillendirmeye çalışıyorlar. Yalnız bizlere değil, ailelerimize karşı dahi tertipler, kumpaslar içindeler. Ama ne yapsalar millet ikna olmuyor, olmayacak. Aylarca milleti turpla, ahtapotla oyalayarak algı operasyonları yapanlar kendilerinden başka kimseyi kandıramadılar. Tüm yalanları, iftiraları dönüp onları vurdu.”

“Şimdi bizi terörle, casuslukla suçlayacak kadar akıldan, izandan yoksun bir halde, yeni tertipler peşindeler. Yine başaramayacaklar. Milletimiz, tertipleri de sebeplerini de çok iyi görüyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, kurdukları israf ve istibdat düzenini yalanla, zulümle ayakta tutamayacaklar. Bu düzen değişecek. Hukuku ve demokrasiyi hiçe sayan, vatandaşı sadece oy ve vergi verirken kıymetli gören anlayışı tarihe gömeceğiz. Adaleti devletimizin temeli, ortak hayatımızın yüce bir değeri haline getireceğiz. Türkiye’yi; emeğiyle rahatça geçinen, geleceğinden emin, çalışkan, dürüst, mutlu insanların ülkesi yapacağız. İyiliğin, merhametin, kardeşliğin iktidarını kuracağız. Sabredeceğiz, gayret edeceğiz, cesaret edeceğiz. Ve mutlaka başaracağız. Dünya tersine dönse de Ordu’nun dereleri tersine aksa da başaracağız. 86 milyon kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

