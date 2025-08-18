Türkiye’nin tarım ve hayvancılık alanında deneyimli bürokratlarından Kemal Yılmaz, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görevine başladı. Görevine başladığı ilk gün çalışanlar tarafından çiçeklerle karşılanan Yılmaz, yaptığı açıklamada Samsun’un tarımsal potansiyeline vurgu yaparak “Kapımız herkese açık olacak, ortak akılla hareket edeceğiz” dedi.

10 Kasım 1975’te Malatya’nın Akçadağ ilçesinde doğan Kemal Yılmaz, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1993’te Malatya Ziraat Meslek Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Kars’ın Arpaçay ilçesindeki El Sanatları Eğitim Merkezi’nde teknisyen olarak göreve başladı. 1994-1995 yıllarında İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde görev yapan Yılmaz, 1995’te Tokat’ın Pazar ilçesi Dereköy Tarım Merkezi’ne atandı.

Burada çalışırken Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2000 yılında Ordu’nun Kabadüz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne mühendis olarak atanan Yılmaz, 2003’te yüksek lisansını tamamlayarak “Ziraat Yüksek Mühendisi” unvanını aldı. Aynı yıl Kabadüz İlçe Müdürü oldu ve 2006 yılına kadar bu görevi sürdürdü.

ORDU’DA 19 YILLIK HİZMET

2006-2013 yılları arasında Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü olarak görev yapan Yılmaz, 2013’te İl Müdür Yardımcılığına atandı. 2014’te ise Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine getirildi. 11 yıl boyunca bu görevde kalan Yılmaz, Ordu’da tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma alanında birçok projeye öncülük etti.

ORTAK AKILLA YÖNETİM

Samsun’daki yeni görevine hızlı bir başlangıç yapan Kemal Yılmaz, ilk mesajında iş birliği ve katılımcı yönetim anlayışını ön plana çıkardı. Yılmaz, “Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Anadolu’nun kadim şehri Samsun’da görev yapacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Kapımız herkese açık olacaktır. Üreticilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, ziraat odalarımız, birlik ve kooperatiflerimiz, akademik kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve tarıma, hayvancılığa, ormana gönül vermiş tüm dostlarımızla ortak akılla çalışacağız. Çözüm odaklı, katılımcı bir yönetim anlayışıyla üreticimizin yanında olacağız” dedi.

TARIMINI İLERİYE TAŞIMA HEDEFİ

Ekip ruhuyla çalışacaklarını belirten Yılmaz, Samsun’un verimli topraklarını ve güçlü üretici yapısını daha da geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bakanlığın temel tarımsal politikalarını azim ve kararlılıkla uygulayacaklarını ifade eden Yılmaz, “Değerli üreticilerimizle gönül birliği, dayanışma ve hoşgörü içinde üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

