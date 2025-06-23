PKK’NIN KURUCUSU ÖCALAN ARTIK SİLAHLI MÜCADELE DEVERİ BİTTİĞİNİ VE PKK’YI LAĞV ETTİM AÇIKLAMASI YAPTI…

Abdullah Öcalan’ın PKK’nın lağvedildiği kararını okuyan DEM parti yöneticilerinin çıkışından sonra Türkiye cumhuriyeti yöneticileri bu karar çök değerli ve önemli ancak bunun anlam ifade edebilmesi ve bizimde gerekli demokratikleşmeyi başlatmamız için diğer önemli adım da PKK’nın sahip olduğu silahlarını MİT’in kontrolünde ilgili yerlere teslim etmesi raporları gelirse başta kayyum olmak üzere bir çok konuda düzenleme ve değişiklik gelebilir demişti.

Ayrıca Komisyon kurulma talebi de vardı. TBMM başkanı Kurtulmuş çok yakın bir gelecekte söz konusu komisyonun kurulacağını ifade etti.

Ülke için çok önemli olan Terörsüz Türkiye’ye geçilmesi için zaman kaybedilemeden bütün unsurları ile geçilmesi bu bölgede yaşayan herkesin yararınadır.

Hemen şimdi Kayyum Gitsin halkın seçtiği başkanlar görevinin başına geçsin…Ve Terör ile alakalı çıkan bütün yasalar düzenlensin ve artık her şey normalleşsin.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)