AK PARTİ İÇİNDE ADALET BAKANI OLABİLECEK BİNLERCE KİŞİ VARKEN ERDOĞAN NEDEN TOPLUMUN YARISINDAN FAZLASININ SICAK BAKMADIĞI AKIN GÜRLEK’İ BÖYLE BİR ORTAMADA ADALET BAKANI YAPTI ?

Erdoğan halk’ tan % 52 oy alarak göreve gelmiş bir cumhurbaşkanı olarak elbette kanuni ve hukuki olarak kimi nereye atayacağına özgürce karar verebilir.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner - İstanbul

CHP kendi partisine mensup en büyük il olan İstanbul Büyükşehir belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu, bir çok il ve ilçe belediye başkanı eski adalet bakan yardımcısının yeni İstanbul başsavcısının olan Akın Gürlek’ in talimatları gereği yüzlerce kişi tutuklanmıştı.

Tutuklamalar yapılıp iddianame kabul edildikten sonra eski başsavcının bu seferde açtığı davaları görecek hakimlerin başına geçip adalet bakanı olması haklı olarak CHP yönetimi ve seçmeni tarafından bu tutuklamalar hukuki değil siyasidir sözlerini söylemelerine neden oluyor.

CHP’liler hangi hâkim başlarındaki Adalet bakanı olan Akın Gürlek’ in hazırladığı siyasi içerikli iddianameye ters karar verebilir eleştirilerini güçlü olarak yapıyorlar.

Sadece bu eleştiri için bile çok sayıda daha üstün vasıflara sahip Ak Parti içinde Adalet bakanı olabilecek kişi varken Erdoğan gibi siyasi bir duayenin böyle bir tercihi neden yaptığı ile alakalı sokakta çarşı da pazarda değişik söylemler seslendiriliyor.

Bir görüş Hükümetin yani Erdoğan’ın başta ekonomi olmak üzere ülkenin büyük sorunlarını çözemeyeceği için en büyük rakibi olan CHP ile bir kavgaya girerek seçmenini bir arada tutmanın gayretinde olmak için CHP’nin Gürlek’e sert tepki göstereceğini bile bile bakan yapması her ne kadar birlik beraberlik kardeşlik ve demokrasi süreci dedikleri bu süreçte bunlara önem vermediğini adalet bakanı atması ile ortaya koydu diyorlar.

KİME SORARSANIZ SORUN ÖNCE ADALET BAKAN YARDIMCISI, SONRA BAŞSAVCI, TÜRKİYE TARİHİNİN EN KRİTİK UTUKLAMA KARARI OLAN İBB BAŞKANI VE CHP’NİN CUMHUBAŞKANI ADAYI İMAMOĞLU’NU TUTUKLAYAN BAŞSAVCININ İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİKTEN SONRA BU SEFER DAVALARI GÖRECEK HAKİMLERİN BAŞINA ADALET BAKANI YAPILMASINA CHP’NİN İTİRAZ ETMEMESİNİ DÜŞÜNMEK SAFLIK OLMAZ MI ?

CHP’nin İBB ve diğer büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının hangi il olursa olsun hepsinin İstanbul’a getirilmesine haklı olarak itiraz edip bu dava hukuki değil siyasidir demesi hakkı değil midir ?

Erdoğan toplumun yarsının itiraz edeceği bir kişi olan Akın Gürlek’ i barış, kardeşlik, demokrasi ve içte birlik ve beraberliğin konuşulduğu bir dönemde ülkenin en büyük partisi olan CHP’nin itirazının kesin olacağı başta belli olan bir kişilik neden adalet bakanı yapıldı ? Asıl sorulması gereken soru bu olsa gerek.

Ülkeyi yönetenler partilerini ve gelecek seçimi değil ülkenin geleceğini düşünerek karar vermek zorundadır. Şu an verilen bir çok kararın ülke menfaatlerinden ziyade belli partilerin ve kesimlerin geleceği için verildiğini söylemek abartı olmazsa gerek.

Böyle bir ortamda Akın Gürlek’ in kişiliğinden ayrı olarak ülkenin yüksek menfaati için birlik ve beraberliğine hizmet etmeyeceğini bir çok kişi ifade ediyor. Toplum olarak hep beraber 2 sene içinde şimdi alınan kararların nelere mal olacağını hep beraber göreceğiz

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)