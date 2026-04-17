Daha önce Elazığ ve Hatay'da yapılan toplantı serisinin üçüncüsü olan etkinlikte bir konuşma yapan Bülen Turan, muhtarlık kurumundan terörle mücadeleye, Edirne'nin stratejik önemine ve erken seçim tartışmalarına kadar pekçok konuya dair açıklamalarda bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Turan, konuşmasının açılışında toplantıya katılan muhtarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanı sayın Mustafa Çiftçi'nin selamlarını iletti.



"Polisimiz o saldırıyı adeta büyümeden kapattı"



Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıldönümüne denk gelen hafta dolayısıyla duyduğu gururu dile getiren Turan, bu vesileyle Türk Polis Teşkilâtı’nın kuruluş yıldönümünü kutladığını ifade etti.



Bakan Yardımcısı Bülent Turan, İstanbul'daki saldırıya polisin yaptığı müdahaleye özellikle dikkat çekti: "Daha üç gün önce İstanbul'da hain bir saldırı karşısında polisimiz nasıl bir kahramanlık ve tecrübeyle konuyu adeta büyümeden toparladı, risk alarak kapattı; hepimiz gururla gördük." Eğitimden uygulamaya kadar emeği geçen tüm teşkilat mensuplarını kutladığını ifade eden Turan, saldırıyı kahkahalarla izleyen kişileri de sert bir dille kınadı.



"Edirne'nin huzuru, tüm Balkanların huzurudur"



Toplantının Ankara yerine özellikle Edirne'de yapıldığını vurgulayan Turan, bu şehrin kendileri için ne anlam taşıdığını şu sözlerle aktardı: "Sultanlar şehri, şehirlerin sultanı. Bizim adeta Avrupa'ya açılan vizyonumuzun ana omurgası burasıdır. Osmanlı'ya yaklaşık 90 yıl başkentlik yapmış."



Turan, Edirne'nin Osmanlı başkent oluşundan bu yana hem ruhunu hem tarzını koruduğunu, Selimiye Camii başta olmak üzere Mimar Sinan'ın en büyük eserlerinin bu şehirde hayat bulduğunu söyledi. Sınır şehri olmasını da jeopolitik bir vurguyla ele alan Turan, "Edirne'nin güvenliğini sağlamak Türkiye'nin huzurunu sağlamaktır; Edirne'nin huzurunu sağlamak ise tüm Balkanların huzurunu sağlamaktır." dedi.



Osmanlı'nın, 400 yıl boyunca yönettiği topraklarda kimseye kimliğine, mezhebine ya da dinine müdahale etmeden liderlik yaptığını hatırlatan Turan, bugünün dünyasındaki çatışma ortamına da dikkat çekti: "O gün savaş vardı, meydanda savaşanlar ölürdü. Bugün ise okulda öğrenciler, hastanede hastalar ölüyor. İnsanın ölmesi başka bir şey, insanlığın ölmesi başka bir şey."



"Muhtarı kapatan mı varmış? Bırakın, dalga geçin"



Konuşmasında muhtarlık kurumunun önemine vurgu yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, son dönemde gündeme gelen "muhtarlık kaldırılsın" tartışmalarına da sert tepki gösterdi.



"Muhtarlık bu devletin temel felsefesinin en temel çakıl taşlarından biridir" diyen Turan, muhtarların sadece evrak işleyen memurlar olmadığını, asıl görevlerinin mahalle ve köydeki fakiri, engelli, hastayı, ihtiyaç sahibini tanımak ve devletle köprü kurmak olduğunu anlattı: "Vali, kaymakam, ilgili müdürler görevleri gereği yoğun işler yapar. Ancak köyündeki, mahallesindeki fakiri, engelli ya da hasta olanı bilmeyebilirler. Muhtar bilmek zorundadır ve bilir."



Muhtarlık kurumunun 1829'dan bu yana kesintisiz sürdüğünü anımsatan Turan, "1830'da muhtar seçimi var; belediye başkanı seçimi daha yoktu. Kim kapatıyormuş muhtarları? Bu dedikoduyu kim ortaya atıyorsa, gülerek cevap verin, dalga geçin" ifadelerini kullandı.



Teknolojik gelişmelerin muhtarı gereksiz kılacağı görüşüne de itiraz eden Turan, "E-devlet var, muhtar ne verecek artık, diyorlar. Muhtarın özeti evrak değildir. Muhtar mahallenin başkanıdır, kardeşidir, danışmanıdır, sözcüsüdür. Teknoloji bin defa daha gelişsin, konu evrak veren muhtar değil ki" diye konuştu.



Turan, 15 Temmuz gecesi pek çok muhtarın meydanlarda nöbet tuttuğunu, bazılarının şehit olduğunu da hatırlatarak muhtarların salt idari bir görev değil, millî bir duruşu temsil ettiğinin altını çizdi. Bakanlık olarak muhtarlara yönelik hayata geçirilen adımları da sıralayan Turan; Muhtarlar Daire Başkanlığı'nın kurulduğunu, 19 Ekim'in Muhtarlar Günü ilan edildiğini, maaşların asgari ücrete endekslendiğini, SGK primlerinin devlet tarafından üstlenildiğini ve silah ruhsatı önündeki engellerin kaldırıldığını açıkladı.



"Erken seçim isteyenlere çağrım: Erken kongre yapın"



Konuşmasının son bölümünde erken seçim tartışmalarına da değinen Turan, Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu dönemi hatırlatarak bu tartışmaları sert bir dille eleştirdi. Pandemi, deprem, sel, terör saldırıları ve uluslararası krizleri sıralayan Turan, tüm bu zorluklara rağmen erken seçim gündemine taşınmasını anlamlı bulmadığını söyledi.



"Bu saatte erken seçim talebinde bulunanın dünyadan haberi olmadığını söylemek istiyorum. Yetkimiz 5 yıllık; sonuna kadar kullanacağız" diyen Turan, ardından muhalefete şu çağrıda bulundu: "Erken seçim isteyenlere bir çağrım var: Erken seçim bırakın, erken kongre yapın."



Meclis'in çalıştığını, anayasanın askıya alınmadığını, herhangi bir darbenin olmadığını vurgulayan Turan, "Biz zaten çok sık seçim olmasın, istikrar bozulmasın, koalisyon kurulmasın diye bu sisteme geçmedik mi? Seçim 5 yılda bir yapılır" dedi.

Turan, Türkiye'nin artık savunma sanayiinde, İHA ve SİHA gibi alanlarda dünya ölçeğinde söz sahibi olan bir ülke haline geldiğini, bu gücüyle etrafındaki ateş çemberi içinde bir güvenlik adası haline geldiğine de vurgu yaptı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)